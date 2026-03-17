به گزارش خبرنگار مهر، رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ معرفی شدند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

۱.شیوه «آموزشی – پژوهشی»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر انجام می‌گیرد: آزمون متمرکز: ۵۰ درصد

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: ۲۰ درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی: ۳۰ درصد

۲.شیوه «پژوهش محور»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد: آزمون متمرکز: ۳۰ درصد

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: ۲۰ درصد مصاحبه علمی و سنجش علمی: ۳۰ درصد، تهیه طرح واره: ۲۰ درصد

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ به شرح زیر خواهد بود:

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه-غیردولتی، غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به امکان تغییر نام رشته‌گرایش‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

مجموعه های امتحانی آزمون ورودی نیمه‌متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ در لینک https://sanjesh.org/_sanjesh/documents/۱۴۰۶/regphd۱۴۰۶.pdf قابل دسترسی هستند.

