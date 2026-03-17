۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

جزئیات پذیرش دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد؛معرفی مجموعه‌های امتحانی 

جزئیات برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ همزمان با معرفی مجموعه‌های امتحانی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ معرفی شدند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

۱.شیوه «آموزشی – پژوهشی»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر انجام می‌گیرد: آزمون متمرکز: ۵۰ درصد
سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: ۲۰ درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی: ۳۰ درصد

۲.شیوه «پژوهش محور»: سنجش و پذیرش بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد: آزمون متمرکز: ۳۰ درصد
سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: ۲۰ درصد مصاحبه علمی و سنجش علمی: ۳۰ درصد، تهیه طرح واره: ۲۰ درصد

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ به شرح زیر خواهد بود:

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه-غیردولتی، غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به امکان تغییر نام رشته‌گرایش‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

مجموعه های امتحانی آزمون ورودی نیمه‌متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ در لینک https://sanjesh.org/_sanjesh/documents/۱۴۰۶/regphd۱۴۰۶.pdf قابل دسترسی هستند.

زهره بال

