صادق: آثار مثبت دیپلماسی ریلی امروز مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست وبیناری مدیران شرکت راهآهن در ابتدای سخنان خود با اشاره به سفرهای مستمر و اثرگذاری که در حوزه دیپلماسی حملونقل انجام شد، گفت: آثار این سفرها بهروشنی در کشور قابل مشاهده است که در همین راستا حرکت قطارها به سمت کشورهای همسایه و همچنین اتصال مسیرهای ریلی از کشورهای همسایه به ایران، نتایج مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است.
وی افزود: اگرچه امروز با شرایط جنگی مواجه هستیم و این جنگ نیز به کشور تحمیل شده است، اما بسیاری از دستاوردهایی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه گفتمانی است که از ماهها قبل شکل گرفت. در واقع بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در این روزهای دشوار با آن روبهرو هستیم، به واسطه همان تعاملات و گفتوگوهای پیشین تا حد زیادی مدیریت شده است. به همین دلیل در حوزه دیپلماسی حملونقل لازم میدانم از تلاشها و همراهی همه عزیزان صمیمانه تشکر کنم؛ چرا که شخص رئیسجمهور نیز همواره بر اهمیت این موضوع تأکید داشته و دارند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جذب سرمایهگذاران در حوزه حملونقل ریلی یکی از دستاوردهای ارزشمند سال جاری بود، چرا که ریل و راهآهن در واقع استخوانبندی توسعه هر کشوری محسوب میشود و زمانی که بخش خصوصی در این مسیر همراه میشود، میتوان با اطمینان و سرعت بیشتری گامهای توسعهای را برداشت.
صادق بیان کرد: در حوزه حملونقل مسافری نیز توجه به شأن و کرامت مسافران ایران زمین از موضوعات مهمی بود که مورد توجه قرار گرفت. برنامهریزی برای قطارهای ویژه و همچنین رسیدگی و بهبود وضعیت ناوگان مسافری، از جمله اقداماتی بود که برای ارتقای کیفیت خدمات به مردم انجام شد.
پیشرفت حملونقل بار و مسافر و توسعه قطارهای حومهای
وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش حملونقل بار نیز شاهد تغییرات و پیشرفتهایی در میزان جابهجایی کالا و همچنین تعداد مسافران بودهایم. این آمارها کاملاً روشن و قابل بررسی است و نشاندهنده حرکت رو به جلو در این حوزه است.
وی افزود: در بخش زیرساختها نیز اقدامات مهمی صورت گرفت. در روزهای پایانی سال، آخرین جلسه با حضور رئیسجمهور و با موضوع قطارهای حومهای برگزار شد که به دلیل شرایط خاص جنگ، ادامه دادن جلسات میسر نشد. با این حال توسعه قطارهای حومهای یکی از موضوعات بسیار مهم است که امیدواریم با پیگیریهای انجامشده به نتایج مطلوبی برسد.
قدردانی از کارکنان راهآهن و تأکید بر تلاش مضاعف
وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه بیان شد تنها اشارهای کوتاه به بخشی از اقدامات و تلاشهای انجامشده بود. البته باید اذعان کنیم که هنوز با سطح خدماتی که در شأن مردم عزیز کشورمان باشد فاصله داریم و لازم است تلاشهای بیشتری صورت گیرد. برای رسیدن به این هدف، نیازمند صبوری بیشتر، تلاش مضاعف و تدبیرهای مؤثرتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه راه آهن کشور در جنگ 12 روزه و در حال حاضر در جنگ رمضان نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه حملونقل ایفا و با تمام توان در خدمت کشور بوده است؛ تصریح کرد: در زمینه جابهجایی بار و خروج کالاها از بنادر و هم در حوزه جابهجایی مسافران، بهویژه در شرایطی که محدودیتهایی در حملونقل هوایی به وجود آمد، راه آهن اقدامات موثری انجام داده است.
دعوت به همدلی و احترام به مردم در شرایط دشوار
صادق تأکید کرد: مطمئن هستم که با همت و تلاش کارکنان راهآهن، روزهای باقیمانده سال و همچنین آغاز سال آینده با قدرت و انرژی بیشتری دنبال خواهد شد. باید با تلاش بیشتر برای ایران و برای مردمی که همواره پشتیبان کشور و نظام خود بودهاند، گام برداریم. حقیقت آن است که هر اندازه هم تلاش کنیم، همچنان خود را مدیون مردم عزیزمان میدانیم.
وی افزود: از همه مدیران، کارکنان، مهندسان و کارگران خدوم راهآهن در سراسر کشور که در سختترین شرایط با تعهد، غیرت و مسئولیتپذیری در میدان خدمت حضور داشتند، صمیمانه تشکر میکنم. همچنین از مدیران استانی که در شرایط دشوار مسئولیت مدیریت و کنترل امور را بر عهده داشتند، قدردانی ویژه دارم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تأکید میکنم که این روزها برای مردم سخت است و بسیاری از هموطنان ما تحت فشار هستند. از همه همکاران عزیز، بهویژه در حوزه حملونقل مسافری، درخواست میکنم
با صبوری، سعهصدر و رفتار همراه با احترام بیشتری با مردم برخورد کنند. این همدلی و دلسوزی قطعاً در خاطر مردم عزیز کشورمان باقی خواهد ماند.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خطاب به کارکنان شرکت راهآهن گفت: از خداوند متعال برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق دارم و امیدوارم با تلاش مضاعف و پیگیری جدی بتوانیم خدمات بهتر و شایستهتری به مردم ارائه دهیم. امیدوارم روزهای روشنتر و پرامیدتری در کنار یکدیگر برای کشور عزیزمان رقم بخورد.
