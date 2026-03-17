خبرگزاری مهر، گروه استانها: هفدهمین روز از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به سرزمین مقدس ایران سپری میشود؛ جنگی که دل میلیونها ایرانی را به درد آورده اما در کنار آوار و ویرانی، جلوهای از غیرت، ایستادگی و همبستگی را به نمایش گذاشته است. شهرستان خمین در استان مرکزی، در این روزها به نماد پایداری بدل شده؛ شهری که با وجود خسارتهای سنگین، همچنان با قلبی استوار به زندگی ادامه میدهد.
هوا؛ بوی دود و گرد و غبار
از بدو ورود به خمین، هوا سنگین و آمیخته با دود و گرد و غبار است. در کوچهها سکوتی سنگین حکمرانی میکند و گرد و غبار حاصل از تخریب ساختمانها در فضا موج میزند. شیشههای شکسته، دیوارهای دودزده و آوار خانههای نیمهویران تصویری غمانگیز اما واقعی از روزهای جنگ را ترسیم کردهاند.
با وجود این شرایط، مردم شهر با دستان خود مشغول پاکسازی آوارها هستند و تلاش میکنند زندگی عادی را به خمین بازگردانند.
خانههایی با شیشههای شکسته
بخش عمدهای از خانههای مسکونی در حملات دشمن دچار آسیب جدی شدهاند. از کوچههای خمین که میگذری، پنجرههایی بدون شیشه و دیوارهایی دیده میشود که جای لکههای دود و ترکهای عمیق بر چهره آنها نشسته است. برخی سقفها فرو ریخته و زمینها پوشیده از خردهشیشهاند.
اما در دل این خرابیها، مردم همچنان به بازسازی خانهها کوشش میکنند و با همیاری و تلاش جمعی، امید را از دل ویرانی بیرون میکشند.
مدرسههای خاموش؛ نیمکتهای خالی که هنوز یادگار دانشآموزان هستند
چهار مدرسه در شهرستان خمین، شامل دو دبستان و دو دبیرستان، هدف مستقیم حملات دشمن قرار گرفتند. نیمکتها زیر تلی از خاک مدفون شده و کتابها و دفترها پارهپاره بر زمین افتادهاند.
سالن ورزشی که دیگر رنگ و بوی ورزش ندارد
سالن ورزشی که روزی پر از فریاد هواداران و ورزشکاران استانی بود، امروز صحنهای از آوار شده است. نیمکتهای تماشاچیان شکسته، دروازههای خمیده، زمین پر از شکاف. حتی توپهایی که روزی در این زمین به دروازه میخوردند،امروز در میان شیشههای شکسته و خاک پنهان شدهاند.
خیزآب؛ روستایی که فرشتههایش به آسمان رفتند
روستای خیزآب از توابع شهرستان خمین نیز از حملات دشمن بینصیب نماند. در یک حمله مستقیم به منازل مسکونی، خانهای با ۱۳ نفر ساکن، هدف قرار گرفت که ۷ نفر از اعضای این خانه شهید شدند. در میان شهدا، زنان و کودکانی بودند که بیگناه قربانی خشونت شدند.
غم از دستدادن این عزیزان، دل مردم منطقه را به درد آورده اما روستائیان با صبر و همدلی، در کنار خانوادههای داغدیده ایستادهاند. در میان سوگ، ایمان و همبستگی چهره راستین مردم خیزآب را شکل داده است.
فرشتگانی که سفیدپوش بودند
در میان آوارها و سکوت سنگین روزهای جنگ، دو تن از اعضای کادر درمان خمین ـ یک پرستار و یک تکنسین اتاق عمل ـ در جریان حمله هوایی به بیمارستان، به شهادت رسیدند. آنان روزی با دستان شفابخش خود درد بیماران را تسکین میدادند، اما این بار خود در آغوش خاک آرام گرفتند.
خاطره فداکاری این فرشتگان سفیدپوش، در ذهن مردم خمین به عنوان نمادی از انسانیت و ازخودگذشتگی باقی مانده است.
خمین استوار چون کوه
با وجود حجم بالای خسارات و ویرانیها، مردم خمین با روحیهای مثالزدنی در حال بازسازی خانههایشان هستند. حتی پس از حمله دشمن به منبع اصلی آب شهر، مسئولان متوقف نشدند و بیوقفه تلاش کردند تا مردم با مشکل بیآبی روبهرو نشوند.
روحیه همکاری و همیاری مردم و مسئولان، چهره واقعی خمین را در روزهای سخت نمایان کرده است؛ شهری که اگرچه زیر شدیدترین حملات است، اما همچنان بر پا ایستاده است.
شهری کوچک با قلبهای وسیع
خمین، شهری کوچک در استان مرکزی که بیش از هر شهر دیگری در این استان زیر آتش مستقیم دشمن قرار گرفت، امروز نماد ایستادگی و ایمان مردم ایران شده است.
مردم این دیار همراه با دیگر ایرانیان، با وجود ویرانیها و زخمهای جنگ، در کنار هم ایستادهاند و با امیدی روشن، چشم به فردایی دور از آتش و خون دوختهاند.
در دل این خاک داغدیده، ایمان و مقاومت ریشه دارد؛ چرا که مردم خمین میدانند پایان شب سیه، سپید است و از دل ویرانی، دوباره زندگی جوانه خواهد زد.
*فرزانه شریفی فعال رسانه ای
