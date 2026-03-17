به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بیشتر آسیب‌های اسکلتی در شرایط بحران، به ‌ویژه جنگ، به دلیل زمین‌خوردن در حین فرار، افتادن از پله‌های تاریک یا جابه‌جایی نادرست اجسام رخ می‌دهد. مهم‌ترین مناطق آسیب‌پذیر، زانو، مچ پا و ستون فقرات هستند. پیشگیری در اولویت است.

در فضاهای تاریک با چراغ یا نور موبایل حرکت کنید، از کفش مناسب و محکم استفاده کنید تا پیچ‌خوردگی یا لغزش نداشته باشید، از دویدن در راه‌پله‌ها، سطوح لغزنده یا ناشناس خودداری کنید.

آسیب‌های رایج و راهکار فوری

شکستگی، دررفتگی، رگ‌به‌رگ شدن و کوفتگی عضلانی از جمله آسیب‌های رایج هستند.

می‌توان با وسایل ساده‌ای مانند چوب، روسری، حوله یا حتی کتاب، آتل موقت ساخت، عضو آسیب‌دیده باید بالا و بی‌حرکت نگه داشته شود.

برای حمل اجسام سنگین، زانوها را خم کنید، جسم را نزدیک بدن نگه دارید، و از چرخاندن ناگهانی کمر خودداری کنید. بسیاری از موارد آسیب دیسک کمر در حین تخلیه یا جابه‌جایی اجسام رخ می‌دهد.

در برخورد با ضربه یا التهاب، از پد سرد فوری یا پارچه پیچیده دور یخ برای کاهش درد، تورم و التهاب استفاده کنید، حتی در ضربه‌های بدون شکستگی، پد سرد جلوی گسترش آسیب را می‌گیرد.

هر خانواده باید یک کیف کمک‌های اولیه ارتوپدی شامل آتل سبک، باند کشی، پد سرد فوری، اسپری ضد درد و داروی ضد التهاب داشته باشد. افرادی که سابقه آسیب مفصلی دارند، باید وسایل و داروهای شخصی خود را نیز به این کیف اضافه کنند.

اقدامات خانگی و اورژانسی در صورت آسیب

علائم در شکستگی‌ها، درد شدید، تورم، تغییر شکل عضو، ناتوانی در حرکت است، در این هنگام عضو آسیب‌دیده را بی‌حرکت نگه‌دارید. از آتل موقت (چوب، چسب، لباس ضخیم) استفاده کنید. در صورت وجود زخم، آن را با گاز استریل بپوشانید و یخ روی محل آسیب‌دیده بگذارید (هر ۲۰ دقیقه یک‌بار به مدت ۱۵ دقیقه). عضو آسیب‌دیده را بالا نگه دارید تا از تورم بکاهد.

علائم در رفتگی، درد زیاد، تغییر شکل مفصل، ناتوانی در حرکت است، در این هنگام هرگز سعی نکنید مفصل را جا بیندازید. مفصل را بی‌حرکت نگه دارید و با باند یا آتل ببندید. یخ بگذارید و فرد را به اورژانس منتقل کنید.