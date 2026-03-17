به گزارش خبرنگار مهر، محمد معمار صبح سهشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بیرجند اظهار کرد: یکی از برنامههای کمیته امداد در پایان ماه مبارک رمضان، دریافت و جمعآوری زکات فطریه، کفارات و نذورات مردم مؤمن و نیکوکار به منظور کمک به نیازمندان و اقشار آسیبپذیر جامعه است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای جمعآوری فطریه در محل برگزاری نماز عید سعید فطر افزود: در همین راستا ۱۹۰ پایگاه در سطح شهرستان پیشبینی شده که شامل صندوقهای ویژه جمعآوری زکات فطریه و کفارات در سطح شهر، مراکز نیکوکاری و شوراهای زکات روستاها است.
رئیس کمیته امداد بیرجند ادامه داد: علاوه بر این پایگاهها، خیران و شهروندان میتوانند از طریق کد دستوری #۰۵۶۲۱*۸۸۷۷* و همچنین شماره کارتهای مجازی اعلامشده از سوی ادارات کمیته امداد، فطریه و کفارات خود را به دست نیازمندان تحت حمایت این نهاد برسانند.
معمار با تأکید بر اینکه مطمئنترین مسیر برای پرداخت زکات فطریه و کفارات، دبیرخانه شورای زکات است، گفت: امسال امکان پرداخت فطریه از طریق دستگاههای کارتخوان مستقر در نانواییها نیز فراهم شده تا مردم بتوانند بهسادگی کمکهای خود را برای حمایت از نیازمندان اختصاص دهند.
