  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

آمادگی ۱۹۰ پایگاه برای جمع‌آوری زکات فطریه در بیرجند

بیرجند – رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند از آماده‌سازی ۱۹۰ پایگاه برای جمع‌آوری زکات فطریه و کفارات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معمار صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بیرجند اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کمیته امداد در پایان ماه مبارک رمضان، دریافت و جمع‌آوری زکات فطریه، کفارات و نذورات مردم مؤمن و نیکوکار به منظور کمک به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری فطریه در محل برگزاری نماز عید سعید فطر افزود: در همین راستا ۱۹۰ پایگاه در سطح شهرستان پیش‌بینی شده که شامل صندوق‌های ویژه جمع‌آوری زکات فطریه و کفارات در سطح شهر، مراکز نیکوکاری و شوراهای زکات روستاها است.

رئیس کمیته امداد بیرجند ادامه داد: علاوه بر این پایگاه‌ها، خیران و شهروندان می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۵۶۲۱*۸۸۷۷* و همچنین شماره کارت‌های مجازی اعلام‌شده از سوی ادارات کمیته امداد، فطریه و کفارات خود را به دست نیازمندان تحت حمایت این نهاد برسانند.

معمار با تأکید بر اینکه مطمئن‌ترین مسیر برای پرداخت زکات فطریه و کفارات، دبیرخانه شورای زکات است، گفت: امسال امکان پرداخت فطریه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مستقر در نانوایی‌ها نیز فراهم شده تا مردم بتوانند به‌سادگی کمک‌های خود را برای حمایت از نیازمندان اختصاص دهند.

کد خبر 6776977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها