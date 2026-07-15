به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: برنامه عملیاتی راهگذر ایران-افغانستان-تاجیکستان در مشهد به امضا رسید، این اقدام گام مهمی در توسعه دیپلماسی ترانزیتی، تسهیل تجارت منطقهای و تقویت جایگاه خراسان رضوی به عنوان دروازه شرقی ایران است و مشهد به عنوان محور این ترانزیت سه جانبه مطرح خواهد شد.
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی به برگزاری نشست یاد شده با حضور «رضا اکبری»، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، هیئت افغانستانی به سرپرستی «یار محمد رمضان» و هیئت تاجیکستانی به ریاست «شایسته سعیدمرادزاده»، معاون وزیر نقلیات این کشور در هفته جاری در مشهد اشاره کرد و گفت: طرف ها در این نشست پس از بررسی ظرفیتهای موجود، موانع اجرایی و راهکارهای توسعه همکاریهای حملونقلی، صورتجلسهای عملیاتی را به امضا رساندند که چارچوب اجرای راهگذر جادهای ایران، افغانستان و تاجیکستان را ترسیم میکند.
وی با بیان اینکه این راهگذر نقش مهمی در تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی منطقه خواهد داشت، بیان کرد: سه کشور بر قرار گرفتن این کریدور در اولویت سیاستهای حملونقل و تجارت خود تأکید کردند و مقرر شد پیشنویس سند راهبردی اقدام مشترک پس از طی مراحل دیپلماتیک، در نشست آینده به تصویب نهایی برسد.
شهامت تشکیل کارگروه دائمی عملیاتیسازی راهگذر سهجانبه را از دیگر مصوبات مهم این نشست برشمرد و افزود: همچنین توافق برای انجام نخستین حمل آزمایشی کالا در این مسیر به تصویب اعضا رسیده است که بر این اساس حداکثر ظرف یک ماه آینده نخستین محموله آزمایشی با مشارکت ناوگان سه کشور از این مسیر عبور خواهد کرد تا فرآیندهای حملونقل، رویههای مرزی و گمرکی و هماهنگیهای اجرایی به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به سایر محورهای مورد توافق گفت: توسعه زیرساختهای مرزی، تسهیل صدور روادید رانندگان، کاهش زمان توقف در مرزها، نوسازی ناوگان، ایجاد ساز وکارهای مشترک بیمهای، توسعه مجتمعهای خدماتی بینراهی، بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و بررسی امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای میانه و چین از دیگر موضوعات مورد توافق سه کشور بود.
وی تأکید کرد: برگزاری این نشست و امضای صورتجلسه اجرایی، جایگاه خراسان رضوی را به عنوان محور ارتباطی شرق کشور و یکی از کانونهای اصلی ترانزیت منطقه بیش از گذشته تقویت میکند و میتواند نقش مؤثری در افزایش مبادلات تجاری، توسعه صادرات، کاهش هزینههای حملونقل و گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه داشته باشد.
شهامت با قدردانی از حضور هیئت های افغانستان و تاجیکستان در مشهد خاطرنشان کرد: بر طبق توافق انجام شده، دومین نشست سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان در آبانماه سال جاری به میزبانی کابل برگزار خواهد شد تا روند اجرای مصوبات و توسعه همکاریهای ترانزیتی میان سه کشور با جدیت ادامه یابد.
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