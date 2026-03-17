به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که بیش از یک نفر از هر ۵ بازمانده (۲۲٪) پس از گذراندن دوران سخت خود، دچار مشکل سلامت روان می‌شوند.

محققان دریافتند که این بیماری‌ها معمولاً در دو اوج بروز می‌کنند- یکی در چند ماه اول پس از فاجعه و دیگری حدود یک دهه بعد.

محققان گفتند که این نتایج با این دیدگاه کلی که می‌توان انتظار داشت بازماندگان با افزایش سن، گذشته را پشت سر بگذارند، در تضاد است.

«میشل دوکرز»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «با تکیه بر بهبود تدریجی سلامت روان پس از فاجعه، ممکن است اثرات بلندمدت را دست کم گرفته باشیم.» او استاد علوم رفتاری و اجتماعی در دانشگاه گرونینگن هلند است.

برای این بررسی، تیم او داده‌های ۷۱ مطالعه قبلی شامل بیش از ۱۳۷۰۰۰ نفر را جمع‌آوری کرد. این مطالعات بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده و شامل بلایای طبیعی در ۲۳ کشور بوده‌اند.

این مطالعه می‌گوید که دسته‌های بلایا شامل زلزله، توفان، حملات تروریستی، سونامی، تصادفات، سیل، تیراندازی‌های دسته جمعی، انفجارها، فوران‌های آتشفشانی، آتش‌سوزی‌ها و رانش زمین می‌شود.

افسردگی شایع‌ترین مشکل سلامت روان مرتبط با بلایا بود که حدود ۳۰ درصد از بازماندگان را تحت تأثیر قرار داد.

سایر مشکلات رایج شامل پریشانی (۲۸٪)؛ مشکلات خواب (۲۷٪)؛ غم و اندوه (۲۵٪)؛ استرس پس از سانحه (۲۳٪)؛ اضطراب (۲۱٪)؛ و افکار یا رفتارهای خودکشی (۲۱٪) بود.

محققان دریافتند که پس از کنترل سایر عوامل خطر، بلایای طبیعی و انسانی تقریباً تأثیر یکسانی بر سلامت روان افراد داشتند.

به گفته محققان، مشکلات سلامت روان پس از یک فاجعه به تدریج کاهش می‌یابد، اما دوباره افزایش می‌یابد و ۹ تا ۱۸ سال بعد به اوج خود می‌رسد.

دوکرز گفت: «در سال‌های پس از یک فاجعه، روابط اجتماعی می‌تواند رو به وخامت بگذارد و افراد آسیب‌دیده ممکن است در محیط‌های شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی خود، شناخت کمتری را تجربه کنند.»