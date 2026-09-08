سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارتقای ضریب امنیت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از کارگاه‌های جوشکاری در سطح شهرستان و وصول شکایت مال‌باختگان، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شهر درچه قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های تخصصی این کلانتری با بررسی دقیق صحنه‌های جرم و بهره‌گیری از اقدامات علمی و اطلاعاتی، سرانجام ردپای دو سارق غیربومی را که در این سرقت‌ها نقش داشتند، شناسایی کردند و آنان را تحت رصد و مراقبت‌های نامحسوس قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه تلاش پلیس برای به دام انداختن متهمان بی‌وقفه ادامه داشت، تصریح کرد: سرانجام این دو سارق در حالی که نیمه‌شب قصد ورود و سرقت از یک کارگاه جوشکاری دیگر را داشتند، در یک عملیات ضربتی و پیش‌دستانه توسط مأموران غافلگیر و دستگیر شدند.

سرهنگ سبحانی ضمن اشاره به اعتراف صریح متهمان به ۱۰ فقره سرقت از کارگاه‌های جوشکاری در محدوده شهرهای اصفهان، فلاورجان و درچه، گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده و تشکیل مستندات لازم، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس برای کشف سایر سرقت‌های احتمالی و شناسایی مال‌باختگان کماکان ادامه دارد و به صاحبان کارگاه‌های تولیدی و صنعتی توصیه می‌شود با تجهیز کارگاه‌های خود به دوربین‌های مداربسته و استفاده از نگهبانان مطمئن، فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنند.