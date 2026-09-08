 ۳۱ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت، مأموران پلیس آگاهی شهرستان فلاورجان با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق میدانی، از دپو و نگهداری مقادیر قابل توجهی سوخت در یکی از محلات این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع و شناسایی محل دقیق نگهداری سوخت، هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی انجام شد و مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: در بازرسی از یک دستگاه کامیون که در محوطه‌ای محصور (چهاردیواری) پارک شده بود، ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل که خارج از شبکه رسمی توزیع عرضه شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ هادیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله سوختی را ۱۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این عملیات ۴ متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در شناسایی جرایم اقتصادی، تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت به عنوان یکی از اولویت‌های پلیس در مسیر صیانت از سرمایه‌های ملی دنبال می‌شود؛ لذا از عموم مردم درخواست می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.