به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز برای رشد و بالندگی در حوزههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناگزیر از تکیه بر پژوهش و تحقیق هستیم و هیچ کاری بدون پشتوانه پژوهشی به موفقیت نخواهد رسید.
وی با قدردانی از تلاشهای اساتید و پژوهشگران استان افزود: خراسان جنوبی از ظرفیت علمی قابل توجهی برخوردار است و اساتید و پژوهشگران فرهیختهای در این استان فعالیت میکنند که برخی از آنان در زمره دانشمندان برتر جهان قرار دارند و مقالات علمی آنها در معتبرترین مجلات بینالمللی منتشر میشود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به لزوم کاربردی شدن پژوهشها بیان کرد: در گذشته برخی طرحهای پژوهشی صرفاً در قالب گزارش تهیه و در بایگانیها نگهداری میشد، اما امروز ضروری است پژوهشها بر اساس نیازهای واقعی جامعه و مسائل استان تعریف شوند تا بتوانند در حل مشکلات و توسعه استان نقش مؤثری ایفا کنند.
هاشمی با بیان اینکه پژوهش موتور محرک توسعه در بخشهای مختلف است، گفت: در حوزههایی مانند کشاورزی، صنعت، عمران و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی، تصمیمگیریها باید بر پایه پژوهش باشد، چراکه افزایش بهرهوری و پیشرفت در این حوزهها بدون کار علمی و تحقیقاتی امکانپذیر نیست.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده خراسان جنوبی افزود: این استان گنجینهای از ظرفیتهای ارزشمند است؛ از معادن متنوع گرفته تا ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی رتبه نخست تولید زرشک در جهان را دارد و بیش از هزار اثر ثبتشده میراث فرهنگی در آن وجود دارد، ضمن اینکه از مجموع ۷۴ نوع ماده معدنی شناختهشده در کشور، ۵۲ نوع آن در این استان یافت میشود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با بخشهای اجرایی و اقتصادی گفت: یکی از مشکلات موجود، ضعف در ارتباط میان دانشگاه و صنعت است و لازم است این پیوند تقویت شود تا پژوهشها به مرحله اجرا برسند و در توسعه استان نقشآفرین باشند.
هاشمی همچنین پیشنهاد تشکیل هیئت اندیشهورز پژوهشی در استان را مطرح کرد و افزود: با حضور اساتید و پژوهشگران میتوان مجموعهای برای ارائه راهکارهای علمی در زمینه توسعه استان و رشد اقتصادی تشکیل داد و مدیریت استان نیز از این ظرفیت علمی حمایت خواهد کرد.
وی در پایان از همراهی دانشگاهها و مراکز علمی استان با مردم قدردانی کرد و گفت: دانشگاه بیرجند، دانشگاه فرهنگیان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی همواره در کنار مردم بودهاند و این همراهی قابل تقدیر است.
