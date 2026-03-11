به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش با شعار «تبریز برای ایران» و با رویکرد ترویج برگزاری ایمن آیین چهارشنبهسوری، تلاش دارد ضمن کاهش مخاطرات ناشی از استفاده از مواد منفجره و وسایل خطرناک، فضای آرام و ایمنی برای شهروندان فراهم کند.
در چارچوب این پویش، بر لزوم مشارکت شهروندان، خانوادهها و جوانان برای پاسداشت آیینهای سنتی به شیوهای مسئولانه و ایمن تأکید شده و از مردم خواسته شده است با پرهیز از استفاده از مواد محترقه خطرناک، در حفظ آرامش و امنیت شهر نقشآفرینی کنند.
برگزارکنندگان این کمپین همچنین اعلام کردند این پویش با هدف تقویت روحیه همدلی و انسجام اجتماعی و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اجرا میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنامههای فرهنگی و اطلاعرسانی مرتبط با این کمپین در آستانه چهارشنبهسوری در سطح شهر تبریز اجرا خواهد شد تا زمینه برگزاری ایمن این آیین سنتی و افزایش همبستگی اجتماعی فراهم شود.
