اشعار ترکی رسول یونان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "به باران رسیده ها" (گزیده اشعار جهان) کتابی دربرگیرنده شعر شاعرانی چون ادوین موئر، جفری گریگسن، آدریان استوکس، استفن اسپندر، جان هیث استابس، اف تی پرینس و نیسیم ازاکیل است.

شعرهای این دفتر از یک شاعر اسکاتلندی، پنج شاعر انگلیسی و یک شاعر هندی انتخاب شده که گرچه در جهان آوازه یکسانی ندارند اما هر یک در سرزمین خود از اعتبار زیادی برخوردارند و هر کدام به گونه ای روایتگر دوره ای از تاریخ کشور خود هستند.

پوران کاوه - مترجم و گردآورنده - ابتدا شرح مختصری از زندگی و آثار هر یک از شاعران قبل از درج اشعارشان آورده و سپس تعدادی از اشعار آنها با درونمایه هایی مشابه فراهم آورده است.

"به باران رسیده ها" در 84 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 1200 تومان به پیشخوان کتابفروشیها آمده است.

نشر امرود مجموعه اشعار ترکی رسول یونان با عنوان "جاماکا" را هم به تازگی عرضه کرده است.

قریب به 50 شعر این دفتر قطعاتی کوتاه هستند که همگی به زبان ترکی نوشته شده است. "جاماکا" در قطع جیبی در 64 صفحه و با بهای هزار تومان منتشر شده است.