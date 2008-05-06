  1. هنر
  2. سایر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

اشعار ترکی رسول یونان منتشر شد

اشعار ترکی رسول یونان منتشر شد

دو کتاب "گزیده شعرهای جهان" و "جاماکا" به تازگی توسط نشر امرود منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "به باران رسیده ها" (گزیده اشعار جهان) کتابی دربرگیرنده شعر شاعرانی چون ادوین موئر، جفری گریگسن، آدریان استوکس، استفن اسپندر، جان هیث استابس، اف تی پرینس و نیسیم ازاکیل است.

شعرهای این دفتر از یک شاعر اسکاتلندی، پنج شاعر انگلیسی و یک شاعر هندی انتخاب شده که گرچه در جهان آوازه یکسانی ندارند اما هر یک در سرزمین خود از اعتبار زیادی برخوردارند و هر کدام به گونه ای روایتگر دوره ای از تاریخ کشور خود هستند.

پوران کاوه - مترجم و گردآورنده - ابتدا شرح مختصری از زندگی و آثار هر یک از شاعران قبل از درج اشعارشان آورده و سپس تعدادی از اشعار آنها با درونمایه هایی مشابه فراهم آورده است.

"به باران رسیده ها" در 84 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 1200 تومان به پیشخوان کتابفروشیها آمده است.

نشر امرود مجموعه اشعار ترکی رسول یونان با عنوان "جاماکا" را هم به تازگی عرضه کرده است.

قریب به 50 شعر این دفتر قطعاتی کوتاه هستند که همگی به زبان ترکی نوشته شده است. "جاماکا" در قطع جیبی در 64 صفحه و با بهای هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 677711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها