مراجع تقلید میزان فطریه امسال را اعلام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراجع عظام تقلید با صدور فتواهای جداگانه‌ای میزان فطریه و کفاره هر روز روزه را اعلام کردند که متن این فتاوا به شرح زیر است:



میزان فطریه بنا بر نظر آیت‌الله مکارم شیرازی



بر اساس نظر آیت‌الله مکارم شیرازی مبلغ فطریه برای ساکنان تهران دویست و پنجاه هزار تومان ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای سایر مناطق کشور، دویست هزار تومان ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر فرد تعیین شده است.



افرادی که ترجیح می‌دهند فطریه را به جای گندم، با قیمت برنج پرداخت کنند، لازم است هزینه ۳ کیلوگرم برنج مصرفی خانوار ایرانی یا خارجی را برای هر نفر محاسبه نمایند.



کفاره روزه غیر عمد مبلغ چهل و پنج هزار تومان ۴۵۰.۰۰۰ ریال است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.



لازم به ذکر است که براساس مسئله ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع نزدیک به سه کیلوگرم از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.



در ضمن بنابر فتوای وی اگر کسی فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگری باشد فطریه او به عهده خودش می‌باشد.



میزان فطریه بنا بر نظر آیت‌الله جوادی آملی



بنابر اعلام دفتر مرجعیت آیت‌الله جوادی آملی، مبلغ فطریه برای هر نفر برمبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج و مانند آنها و یا معادل قیمت اینها به قیمت روز پرداخت گردد.



همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۴۵/۰۰۰ تومان چهل و پنج هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۲۷۰۰/۰۰۰ تومان دو میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شده است.



میزان فطریه بنا بر نظر آیت‌الله شبیری زنجانی



دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع تقریبا ۳کیلو و ۶۰۰گرم به حساب گندم از خوراکی‌های رایج در منطقه خود مانند گندم، برنج و ... یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.



با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.



کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام حدود ۹۰۰گرم به‌حساب گندم است که باید به مسکین فردی که معیشتش سختتر از فقیر می‌گذرد پرداخت شود و در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا برای خودش این مقدار طعام بخرد.



جهت تسهیل برای مؤمنین گرامی در انجام تکلیف شرعی و رسیدگی به نیازمندان محترم، بخش وجوهات دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، برای زکات فطره به حساب گندم مبلغ ۲۲۰ هزار تومان و برای کفاره غیرعمد مبلغ ۵۵هزار تومان را تعیین نموده است و پس از دریافت، به مصرف شرعی آن می‌رساند.



میزان فطریه بنا بر نظر آیت‌الله سبحانی



دفتر آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در اطلاعیه‌ای میزان زکات فطره امسال را بر مبنای قوت غالب به تفکیک استان‌ها اعلام کرد.



در این اطلاعیه آمده است: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع تقریبا ۳کیلو از خوراکی‌های رایج در منطقه خود مانند آردگندم، برنج و ... یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.



با توجه به اینکه قیمت آرد گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.



میزان فطریه بنا بر نظر آیت‌الله نوری همدانی



آیت‌الله نوری همدانی میزان زکات فطره را به شرح ذیل اعلام کرد:



زکات فطره هر فرد باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا نظیر آن که در رساله عملیه ذکر شده است و یا قیمت آن را پرداخت کند.



بر اساس اعلام مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی که مورد تأیید مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی می‌باشد مبلغ زکات فطره به شرح ذیل می‌باشد:



حداقل زکات فطریه امسال به ازای هر نفر و براساس نرخ گندم، ۲۰۰ هزار تومان، براساس برنج وارداتی ۵۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.