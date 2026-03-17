به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در ادامه بازدیدهای نظارتی خود، شعب کیفری دیوان را مورد بازدید قرار داد و ضمن گفت‌وگو و خداقوت به همکارانی که با توجه به شرایط موجود در مجموعه حاضرشده‌اند، تصریح کرد: قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی نشان داده‌اند که مرد میادین سخت هستند و امروز نیز با کار جهادی و تلاش مضاعف با گام‌های استوار در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت قاطعانه گام بر می‌دارند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: با دستور رئیس قوه قضاییه تمام بخش‌های دستگاه قضا به صورت حضوری و بخشی به صورت غیر حضوری فعال هستند و از آغاز جنگ تحمیلی هیچ وقفه‌ای در رسیدگی به پرونده‌ها صورت نگرفته و برای احقاق حق و عدالت رسیدگی به پرونده‌ها حتی در زمان جنگ نیز متوقف نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن گفت‌وگو با قضات شعب کیفری با بیان اینکه ثمره کار قضایی در صدور حکم ظهور و بروز پیدا می‌کند بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و صدور احکام پرونده‌های معوق و باقیمانده تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با روحیه جهادی همکاران، آمار پرونده‌های باقیمانده از سال گذشته در شعب ما کاهش چشمگیری داشته است، اما برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم ضروری است تدابیر و اقدامات لازم برای کاهش پرونده‌های موجود لحاظ شود.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حساس، ملی، امنیتی و ساماندهی اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری را امری مهم در کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم عنوان نمود و خاطرنشان کرد: پیشنهادات مطرح شده در این زمینه احصا شده و ان شالله در آینده‌ای نزدیک موضوع حل اختلاف در صلاحیت پرونده‌های کیفری تعیین تکلیف و ساماندهی خواهد شد.

گفتنی است، در ایام جنگ تحمیلی و تجاوز وحشیانه رژیم جعلی اسرائیل و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان، قضات و کارکنان دیوان عالی کشور در راستای تکریم مراجعین و ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دارسی در محل کار حاضر و در انجام وظایف به صورت جهادی وارد میدان شدند.

شایان ذکر است، از ابتدای جنگ تحمیلی بازدید و نظارت مستمر بر شعب و مجموعه دیوان عالی کشوربه منظور خدمت هر چه بهتر به مراجعین در صدر برنامه‌های این مجموعه بوده است.