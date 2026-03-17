گلزار شهدای ارومیه به مناسبت روز شهید و پنجشنبه آخر سال گلباران شد

حجت الاسلام سیامک نصری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از جانمایی ۲۵۰۰ گلدان گل بمنظور ارج نهادن به مقام ولای شهدا بمناسبت روز شهید در آستانه سال جدید خبر داد و افزود: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه طبق سنوات سال های گذشته با همکاری سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه در آخر سال و به مناسبت روز شهید و پنجشنبه آخر سال ۲۵۰۰ گلدان گل بر سر مزار هر شهید بزرگوار جانمایی کرد.

وی ادامه داد: این حرکت معنوی نشان می‌دهد که مردم و مسئولین در کنار همدیگر،همیشه به یاد شهیدان والامقام هستند و جانفشانی های آنان را از یاد و خاطرهایشان پاک نخواهند کرد.

حجت الاسلام نصری مقدم اظهار کرد: به تاسی از فرمایشات قائد امت جهان اسلام آیت العظمی امام سید علی خامنه ای رهبر شهید نظام جمهوری انقلاب اسلامی ایران که فرمود: امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطرات شهدا کمتر از شهادت نیست ، باید جامه عمل بپوشانیم و یاد شهیدان را در دلهایمان زنده نگه داریم.

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه در ادامه با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) نیز گفت: شهدا امام زادگان عشق هستند که مزارشان زیارتگاه اهل یقین است.

وی افزود: باید نسل امروز و فردای ما با اهداف آرمانی انقلاب اسلامی و شهدا بیشتر آشنا شوند تا بتوانند از کیان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه برای همیشه دفاع و پاسداری نمایند.

رییس سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه در پایان بیان کرد: گرامیداشت یاد شهدای عزیز در فضای فعلی کشور که در جنگ رمضان قراردارد بهترین راه ترویج مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت است چرا که استکبار جهانی برای توسعه روز افزون نظام سلطه خود به دنبال حذف نظام جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت است که آنهم به لطف الهی و با قدرت نیروهای مسلح جان برکف و با حمایت و پشتیبانی مردم ولایتمدار ایران هرگز رخ نخواهد داد.