به‌گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر سه شنبه در جلسه خدمات سفر ویژه نوروز ۱۴۰۵ از آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر در ایام جنگ خبر داد و اظهار کرد: این استان آمادگی کامل برای میزبانی از هموطنان و حادثه‌دیدگان جنگ را دارد و امسال بنا به شرایط حاکم بر کشور، کمیته ستاد اسکان آذربایجان غربی ذیل ستاد خدمات اجرایی سفر تشکیل شده است.

مرتضی صفری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل ستاد اسکان استان، رفاه حال هموطنان است، افزود: اعضای این کمیته از جمله ستاد بحران استان، آموزش‌وپرورش، هلال‌احمر، راهداری، شهرداری، فرهنگ‌وارشاد اسلامی و تاسیسات گردشگری تلاش می‌کنند خدماتی در شأن مردم شریف ایران ارائه دهند.

وی ادامه داد: مراکز اقامتی استان در حال حاضر با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده میزبانی از آسیب‌دیدگان جنگ هستند و برای ارائه خدمات شایسته به مردم نیز بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان نیز بیشتر شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: امسال ستاد هماهنگی خدمات سفر استان با توجه به شرایط جنگ اقدام به ارائه خدمات به مردم خواهد کرد و باید همه دستگاه‌ها و ستاد سفرهای نوروزی با دقت و هماهنگی کامل برنامه‌های خود را پیش ببرند و تامین کالاهای اساسی و نیاز مردم و مسافران در دستور کار جدی مسئولان استان است.

یاسر رهبردین افزود: کمیته‌های ویژه خدمات‌دهی به مردم و آسیب‌دیدگان جنگ در استان تشکیل شده و در این راستا مراکز اقامتی استان با ارائه تخفیف ویژه آماده میزبانی از آسیب‌دیدگان جنگ هستند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های مناسب برای تامین کالاهای اساسی ویژه ایام پیش رو انجام شده است و هرگونه افزایش تعرفه تنها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای تأمین امکان‌پذیر خواهد بود.