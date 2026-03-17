۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

پروژه‌های ترافیکی و ایمن‌سازی معابر در شهر ارومیه اجرا می شود

ارومیه -رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه گفت: در راستای تسهیل عبور و مرور و روان سازی ترافیکی، عملیات های اجرایی این سازمان توسط همکاران در معابر سطح شهر تداوم دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر کریم پور در این زمینه اظهار کرد: تداوم خدمت رسانی این سازمان با هدف جلوگیری از هرگونه اختلال در عبور و مرور در معابر سطح شهر ادامه دارد.

وی گفت: از جمله عملیات اجرایی این سازمان می توان به رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت گیرها، نگه داری و تعمیر چراغ های هشدار دهنده و راهنمایی و رانندگی، نوسازی تجهیزات ترافیکی از جمله جداکننده فلزی و پلاستیکی، فنس و نرده های ترافیکی، استوانه و بشکه ترافیکی اشاره کرد.

کریم پور خاطر نشان کرد: اقدامات انجام گرفته همچنین نصب تجهیزات ترافیکی در معابر سطح شهر، تاثیر بسزایی در تفکیک سهم عبور، کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از حوادث و تصادف را دارد و با توجه به اهمیت این امر، مدیریت شهری با جدیت اجرای پروژه‌های ترافیکی و ایمن‌سازی معابر را دنبال می‌کند چرا که صیانت از جان و امنیت شهروندان را در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

