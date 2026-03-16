اتوبوس های ملکی شهرداری ارومیه برای شهروندان رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی رضائیه عصر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر ارومیه، اظهار کرد: باتوجه به شرایط موجود و رعایت حال شهروندان در این برهه زمانی از جنگ رمضان، تمامی اتوبوس های ملکی شهرداری ارومیه برای استفاده عموم شهروندان رایگان اعلام شد.

وی ادامه داد: مجموعه شهرداری ارومیه از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان با تمام توان و با تمامی تجهیزات در راستای کمک رسانی به خانواده های آسیب دیده و حضور به موقع در نقاط حادثه دیده، در آماده باش کامل بوده است.

رحمانی رضائیه همچنین از ارایه خدمات رایگان ناوگان حمل و نقل عمومی برای شهروندان جهت حضور و شرکت در مراسم اجتماع بیعت با مقام معظم رهبری خبر داد و افزود ؛ در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان جهت حضور و شرکت در مراسم اجتماع بزرگ بیعت با مقام معظم رهبری،اتوبوس های شهری با استقرار در شهرک های مناطق شهری، خدمات رایگان ارایه خواهند داد.

نخستین پیام مقام معظم رهبری تن دشمن را به لرزه انداخت

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در این جلسه، ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (رضوان‌الله‌علیه)، اظهار کرد: شهادت امام قائد ضایعه بزرگ برای ملت مسلمان ایران و جهان است هر چند شهادت برای چنین شخصیت بزرگی توفیق بود.

حسین پناهی با تقدیر از مجلس خبرگان رهبری به جهت انتخاب رهبری فرزانه در زمان قانونی، تصریح کرد: انتخاب نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر و ولی فقیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری جای تقدیر دارد چرا که ایشان تربیت یافته مکتب رهبر شهیدان هستند.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: خدا را شاکریم که فردی شایسته، لایق و توانمند سکان هدایت کشور را به عهده گرفته است و با لطف خدا در نخستین پیام خود به ملت ایران به قدری قوی و استوار درخشیدند که تن دشمن از همان پیام نخست مقام معظم رهبری، به لرزه افتاد.

پناهی در ادامه به تحولات منطقه اشاره کرد و افزپد: مردم ایران اسلامی در شرایط سخت قرار دارند ولی با این حال میدان را خالی نمی کنند و با تحمل سختی ها به صورت شبانه روزی در میدان حضور دارند.

وی از مجاهدت رزمندگان تقدیر کرد و گفت: امروز به پاس رشادت رزمندگان، شاهد اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کل جهان هستیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه ضمن تسلیت سالروز شهادت شهیدان مهدی و حمید باکری و گرامیداشت روز شهردار، اظهار کرد: از مجموعه شهرداری ارومیه که در روزهای گذشته و در شرایط بحرانی با جان و دل در خدمت مردم بودند تشکر می کنم.

پناهی اعلام کرد: کارکنان شهرداری ارومیه در سازمان های مختلف از جمله خدمات شهری،سازمان پسماند، آتش نشانی، آرامستانها، ماشین آلات و سایر سازمانهای عمرانی و فرهنگی از نخستین روز آغاز جنگ رمضان در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه از رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی جهت انتقال شهروندان برای شرکت در مراسم گرامیداشت نام و یاد رهبر شهید خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی شهرداری ارومیه ۲جایگاه سوخت CNG در این ایام خدمات خود را به صورت کاملا رایگان ارائه دادند و این امر در سایه تلاش شهردار ارومیه محقق شده است که این اقدام جای تقدیر دارد.

ایجاد محل اسکان موقت برای شهروندان ضروری است

پناهی در ادامه به پرداخت زودتر از موعد حقوق پرسنل شهرداری اشاره کرد و افزود: شهرداری ارومیه در پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان این مجموعه فراتر از انتظار شورای اسلامی شهر عمل کرد که چنین مدیریتی آن هم در شرایط کنونی حاکم بر جامعه، قابل تحسین است.

وی برپایی محل اسکان موقت برای شهروندان متأثر از جنگ را ضروری عنوان کرد و گفت: در کنار راه اندازی موکب و ایستگاه های صلواتی و فضاسازی قابل توجه شهر، ضروری است مدیریت بحران شهرداری نسبت به برپایی مکان اسکان موقت شهروندانی که منازل آنها آسیب دیده اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن قدردانی مجدد از زحمات شهردار و کلیه پرسنل شهرداری که در ایام جنگ رمضان از هیچ کوششی دریغ نکرده، از شهردار ارومیه و معاونت مالی و اقتصادی خواست تا به عنوان جبران زحمات این عزیزان و پرداخت پاداش و معوقات کلیه پرسنل در نزدیکی به آغاز سال جدید اهتمام ویژه داشته باشند.