مرزبانان هوشیارتر از همیشه ؛ کشف ۴۸ کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر سردار مجید شجاع فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای کنترل مرزی، جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند محموله مواد مخدر هروئین پودری را کشف کنند.

وی افزود: با توجه به حساسیت ایام و شرایط جنگی کشور، مرزبانان پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون مستقر در لاین ورود خودروهای ترانزیتی به یک دستگاه تریلی افغان مشکوک شدند.

این مقام مرزبانی ادامه داد : مرزبانان در بازرسی از خودرو مذکور، موفق شدند، ۷۸ بسته مواد مخدر هروئین پودری به وزن ۴۸ کیلو گرم را از قسمت کابین و جعبه بغل خودرو کشف کنند، لذا خودرو توقیف ، متهم و مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.