۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

سردار احمدی: ۶ مرزبان هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسیدند

سردار احمدی: ۶ مرزبان هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسیدند

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از شهادت ۶ مرزبان هنگ مرزی پیرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمد احمدی با صدور پیامی از شهادت ۶ مرزبان هنگ مرزی پیرانشهر در پی حملات آمریکایی - صهیونی خبر داد.

متن پیام به این شرح است، فرزند غیورتان در راه حراست از اقتدار و امنیت میهن به فیض شهادت نایل آمدند.

ارواح طیبه‌ شهدا،۶ فرزند مرزبان غیور ملت را در آغوش گرفتند و ایشان در راه امنیت ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ خود رسیده و دعوت حق را لبیک گفتند و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمدند و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای و یاران مرزبان شهیدشان پیوستند.

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد.

شهادت گوارای وجود نازنینشان که حق مجاهدت در حراست از این مرز و بوم مقتدر، در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.

    • اذرگون IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      اینا به مرز حمله می کنند هدفشون چیه ؟ خداوند نابودشان کند وخداوند لعنتشان کنند وخداوند نقشه هایشان رو نقش،براب کند ،

