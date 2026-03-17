به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع رسانهای از وقوع انفجارهای شدید در پایگاههای نظامی آمریکا در قطر، کویت و امارات خبر دادهاند.
منابع خبری گزارش دادند که پایگاههای نظامی آمریکا در قطر و امارات هدف انفجارهای بزرگی قرار گرفتند که هنوز جزئیات دقیقی از علت و میزان خسارات آن منتشر نشده است.
در همین راستا، شبکه الجزیره به نقل از وزارت کشور قطر اعلام کرد: سطح تهدید امنیتی بالاست؛ همه در خانهها و مکانهای امن بمانند.
وزارت دفاع امارات نیز از حمله پهپادی و موشکی به مواضعی در این کشور خبر داده است.
منابع رسانهای همچنین از حمله پهپادی و موشکی به پایگاههای آمریکا در کویت خبر دادهاند.
تا به این لحظه جزئیات بیشتری درباره حملات، خسارات و تلفات احتمالی انها منتشر نشده است.
از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داد که به دنبال حملات موشکی اخیر از سوی ایران، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی شاهد وضعیتی بحرانی است.
بر اساس گزارشها، موشکهای شلیکشده از ایران مناطق مرکزی فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند و علیرغم تلاشهای پدافند هوایی، ترکشها در نقاطی از مرکز منطقه سقوط کردند که منجر به آسیب دیدن حداقل یک ساختمان شد.
رسانههای صهیونیستی از جمله شبکه ۱۲ و یدیعوت آحارنوت اعلام کردند که یک موشک خوشهای به سمت مرکز این رژیم شلیک شده و با موفقیت به هدف اصابت کرده است.
این حمله موجب فعالسازی آژیرهای خطر در دهها نقطه از تلآویو، اطراف فرودگاه بنگوریون، دشت ساحلی و شمال کرانه باختری شد.
همچنین گزارش شده است که ایستگاه مرکزی قطار در شهر حولون در شرق تلآویو به دلیل نگرانی از سقوط ترکش تعطیل شده و تیمهای امدادی مشغول پاکسازی سه نقطه در مرکز سرزمینهای اشغالی هستند.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از آتشنشانی این رژیم گزارش داد: یکی از موشکها به یک ساختمان در تلاویو اصابت کرده است.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز اعلام کرد: در دور تازه حملات ایران یک موشک به محدوده فرودگاه بنگوریون اصابت کرده و چند موشک نیز به شهر ریشون لتسیون در جنوب تلآویو برخورد کرده است.
این رویداد بار دیگر نشاندهنده شکست دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت موشکی ایران است.
