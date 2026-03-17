  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

منطقه جلیل فردا میزبان حضور بویراحمدی ها برای بزرگداشت سفر رهبر شهید

یاسوج-فردا چهارشنبه ۲۷ اسفند منطقه جلیل در شهرستان بویراحمد میزبان مردمی است که برای بزرگداشت سفر تاریخی رهبر شهید در ۳۱ سال پیش تجمع می کنند تا با آرمان های امام شهید بیعت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا منطقه جلیل بار دیگر تاریخ را تکرار می کند، مردمی که پس از گذشت ۳۱ سال از سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی، هنوز با دل و جان یاد آن حضور را زنده نگه داشته‌اند، گرد هم می‌آیند تا خاطره روزی را گرامی دارند که ایمان و مقاومت در این خاک جوانه زد.

همان روزی که قائد شهید انقلاب اسلامی بر این سرزمین قدم نهاد و جلیل از خاک، بدل به حماسه شد، هنوز رد آن گام‌ها بر دل مردم مانده است، گام‌هایی که آغازگر بیداری، عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی بود.

در این رابطه دبیر برگزاری این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فردا از ساعت ۱۴ تا ۱۶ آیین گرامیداشت از قدمگاه تا محل ایراد نطق تاریخی آن شهید مظلوم برگزار می‌شود.

حسین بهروزی افزود: جایی که صدای عدالت‌خواهی، بیداری و مقاومت در تاریخ طنین انداخت و امروز نیز پژواک آن در نسل جوان انقلاب شنیده می‌شود.

وی هدف از برگزاری این مراسم را بیعت دوباره‌ای با فرزند صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عنوان کرد و ادامه داد: این مراسم بیعتی برای تداوم مسیر عزت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم جهانی است.

دبیر برگزاری این رویداد تأکید کرد: از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور استان دعوت می‌شود با حضور گسترده در این رویداد، بار دیگر نشان دهند که روح مقاومت در کالبد این ملت زنده است و هرگز در برابر فشار استکبار جهانی سر خم نخواهد کرد.

کد خبر 6777264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها