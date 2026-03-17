منطقه جلیل فردا میزبان حضور بویراحمدی ها برای بزرگداشت سفر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، فردا منطقه جلیل بار دیگر تاریخ را تکرار می کند، مردمی که پس از گذشت ۳۱ سال از سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی، هنوز با دل و جان یاد آن حضور را زنده نگه داشته‌اند، گرد هم می‌آیند تا خاطره روزی را گرامی دارند که ایمان و مقاومت در این خاک جوانه زد.

همان روزی که قائد شهید انقلاب اسلامی بر این سرزمین قدم نهاد و جلیل از خاک، بدل به حماسه شد، هنوز رد آن گام‌ها بر دل مردم مانده است، گام‌هایی که آغازگر بیداری، عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی بود.

در این رابطه دبیر برگزاری این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فردا از ساعت ۱۴ تا ۱۶ آیین گرامیداشت از قدمگاه تا محل ایراد نطق تاریخی آن شهید مظلوم برگزار می‌شود.

حسین بهروزی افزود: جایی که صدای عدالت‌خواهی، بیداری و مقاومت در تاریخ طنین انداخت و امروز نیز پژواک آن در نسل جوان انقلاب شنیده می‌شود.

وی هدف از برگزاری این مراسم را بیعت دوباره‌ای با فرزند صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عنوان کرد و ادامه داد: این مراسم بیعتی برای تداوم مسیر عزت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم جهانی است.

دبیر برگزاری این رویداد تأکید کرد: از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور استان دعوت می‌شود با حضور گسترده در این رویداد، بار دیگر نشان دهند که روح مقاومت در کالبد این ملت زنده است و هرگز در برابر فشار استکبار جهانی سر خم نخواهد کرد.