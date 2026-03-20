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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

آمریکایی‌ها هم فهمیدند این جنگ، تجاوز است اما نوسلطنت‌طلب‌ها نه!

آمریکایی‌ها هم فهمیدند این جنگ، تجاوز است اما نوسلطنت‌طلب‌ها نه!

عاطفه رضوی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با اشاره به حمله متجاوزانه به ایران گفت که حفظ تمامیت ارضی کشور مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه رضوی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره این روزهای ایران و حمله دشمنان به کشورمان یادداشتی نوشت.

در یادداشت وی آمده است:

«از جنگ و جنگ طلب‌ها بیزارم

حتی رئیس مرکز ضدتروریسم آمریکا فهمید که این جنگ تجاوز است و غیرمنصفانه اما هنوز ایرانی‌های سابقا هموطن ما و نو سلطنت طلب‌های تازه اهل سیاست شده نفهمیدن!

تازه با بسته‌های پیشنهادی وارد می شوند که دو دستی خاکمان را تقدیم اسرائیل کنیم. برای من تمامیت ارضی این خاک مهم است و اگر توانی بماند خودمان حقمان را می‌گیریم و هرگز بر این باور نیستم که دو بی اخلاق عزم برنجات ما دارند.

می‌دانم این به ظاهر دموکراسی طلب‌ها تحمل شنیدن هیچ حرف و نظری را هم ندارند.»

کد مطلب 6779489

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    نظرات

    • عاصمی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      14 16
      پاسخ
      عالی وکاملا درست
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      12 19
      پاسخ
      خدا لعنت كنه سلطنت طلب هاى اشغال و با همه طرفدارانش رو در استانه سال نو نابودى سلطنت طلب ها رو ارزومندم

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