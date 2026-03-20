به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه رضوی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره این روزهای ایران و حمله دشمنان به کشورمان یادداشتی نوشت.

در یادداشت وی آمده است:

«از جنگ و جنگ طلب‌ها بیزارم

حتی رئیس مرکز ضدتروریسم آمریکا فهمید که این جنگ تجاوز است و غیرمنصفانه اما هنوز ایرانی‌های سابقا هموطن ما و نو سلطنت طلب‌های تازه اهل سیاست شده نفهمیدن!

تازه با بسته‌های پیشنهادی وارد می شوند که دو دستی خاکمان را تقدیم اسرائیل کنیم. برای من تمامیت ارضی این خاک مهم است و اگر توانی بماند خودمان حقمان را می‌گیریم و هرگز بر این باور نیستم که دو بی اخلاق عزم برنجات ما دارند.

می‌دانم این به ظاهر دموکراسی طلب‌ها تحمل شنیدن هیچ حرف و نظری را هم ندارند.»