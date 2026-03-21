به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پاکدل بازیگر و نویسنده سینما، تلویزیون و تئاتر در یادداشتی از کشور جعلی اسرائیل و جنایات آن گفت.
متن یادداشت وی بدین شرح است:
«اروپا پس از شرم یک نسل کشی فاشیستها با حمایت آمریکا در قلب خاورمیانه سرزمین فلسطین را نشان کرد، کشوری جعلی به اسم اسرائیل اختراع و تخم آن را کاشت.
الآن قریب هفتادونه سال است آن را آبیاری و مراقبت میکند. طی این سالها این موجود تا توانسته با تجاوز به اطراف، ایجاد تفرقه و تسلیح و انداختن مردم به جان هم، زیر سایه و همراهی آمریکا و سکوت اروپا کارش را پیش برده و به تعداد سلولهای یک موجود آدم از هر صنف ترور کرده و میکند.
به سادگی با تبلیغات معدودی اتباع بیخبر و غافل کشورها را همراه خود کرده و مثل تجاوز به کشور ما، فجایع را با جنجال توجیه میکند.»
