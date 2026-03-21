  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

حسین پاکدل: اسرائیل همیشه فجایعش را با جنجال توجیه می‌کند

حسین پاکدل بازیگر سینما با اشاره به تشکیل کشور جعلی اسرائیل گفت که رژیم صهیونیستی همواره فجایعی را که به بار می‌آورد با جنجال توجیه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پاکدل بازیگر و نویسنده سینما، تلویزیون و تئاتر در یادداشتی از کشور جعلی اسرائیل و جنایات آن گفت.

متن یادداشت وی‌ بدین شرح است:

«اروپا پس از شرم یک نسل کشی فاشیست‌ها با حمایت آمریکا در قلب خاورمیانه سرزمین فلسطین را نشان کرد، کشوری جعلی به اسم اسرائیل اختراع و تخم آن را کاشت.

الآن قریب هفتادونه سال است آن را آبیاری و مراقبت می‌کند. طی این سال‌ها این موجود تا توانسته با تجاوز به اطراف، ایجاد تفرقه و تسلیح و انداختن مردم به جان هم‌، زیر سایه و همراهی آمریکا و سکوت اروپا کارش را پیش برده و به تعداد سلول‌های یک موجود آدم از هر صنف ترور کرده و می‌کند.

به سادگی با تبلیغات معدودی اتباع بی‌خبر و غافل کشورها را همراه خود کرده و مثل تجاوز به کشور ما، فجایع را با جنجال توجیه می‌کند.»

کد خبر 6780432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها