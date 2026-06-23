به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، علیرضا انجلاسی رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در بهزیستی، با اشاره به تشکیل این ستاد در سازمان گفت: بر اساس ابلاغ ستاد ملی که در دولت تشکیل شده و به تبع آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ستاد مربوطه شکل گرفته است، سازمان بهزیستی کشور نیز ستاد برگزاری مراسم تشییع قائد شهید را تشکیل داده است.
وی افزود: همه معاونتهای سازمان بهزیستی از حوزه مشارکتهای مردمی و اورژانس اجتماعی گرفته تا ارتباطات، توانبخشی و سایر بخشها در این ستاد حضور دارند و هرکدام متناسب با مأموریت خود نقشآفرینی میکنند.
انجلاسی با بیان اینکه بسیاری از مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی تمایل دارند در این مراسم حضور داشته باشند، اظهار کرد: در حال برنامهریزی و پیشبینی تمهیدات لازم هستیم تا بتوانیم میزبانی و استقبال مناسبی از جامعه هدف داشته باشیم با توجه به جمعیت بالایی که در این مراسم شرکت خواهد کرد، تلاش ما این است که خدمات بهتر، منظمتر و متناسبتری به مددجویان و افراد دارای معلولیت ارائه شود.
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: از آنجا که این برنامه در سطح ملی برگزار میشود برای شهرهای تهران، قم و مشهد نیز برنامهریزی شده است تا بتوانیم در هر سه شهر میزبان جامعه هدف سازمان باشیم.
وی با اشاره به استقرار تیمهای خدمترسان سازمان بهزیستی در مسیرهای پیشبینیشده گفت: تیمهای اورژانس اجتماعی در محلهای تعیینشده مستقر خواهند شد و همچنین قرار است چند موکب در هر سه شهر تهران، قم و مشهد برپا شود. نیروهای خدمترسان سازمان بهزیستی نیز در حوزههای مختلف، خدمات لازم را به جامعه هدف و شرکتکنندگان در مراسم ارائه خواهند کرد.
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