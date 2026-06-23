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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

برنامه‌های بهزیستی برای مراسم تشییع رهبر شهید

برنامه‌های بهزیستی برای مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در بهزیستی از استقرار تیم‌های حمایتی، موکب‌ها و نیروهای خدمت‌رسان برای پشتیبانی از جامعه هدف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، علیرضا انجلاسی رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در بهزیستی، با اشاره به تشکیل این ستاد در سازمان گفت: بر اساس ابلاغ ستاد ملی که در دولت تشکیل شده و به تبع آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ستاد مربوطه شکل گرفته است، سازمان بهزیستی کشور نیز ستاد برگزاری مراسم تشییع قائد شهید را تشکیل داده است.

وی افزود: همه معاونت‌های سازمان بهزیستی از حوزه مشارکت‌های مردمی و اورژانس اجتماعی گرفته تا ارتباطات، توانبخشی و سایر بخش‌ها در این ستاد حضور دارند و هرکدام متناسب با مأموریت خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

انجلاسی با بیان اینکه بسیاری از مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی تمایل دارند در این مراسم حضور داشته باشند، اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تمهیدات لازم هستیم تا بتوانیم میزبانی و استقبال مناسبی از جامعه هدف داشته باشیم با توجه به جمعیت بالایی که در این مراسم شرکت خواهد کرد، تلاش ما این است که خدمات بهتر، منظم‌تر و متناسب‌تری به مددجویان و افراد دارای معلولیت ارائه شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: از آنجا که این برنامه در سطح ملی برگزار می‌شود برای شهرهای تهران، قم و مشهد نیز برنامه‌ریزی شده است تا بتوانیم در هر سه شهر میزبان جامعه هدف سازمان باشیم.

وی با اشاره به استقرار تیم‌های خدمت‌رسان سازمان بهزیستی در مسیرهای پیش‌بینی‌شده گفت: تیم‌های اورژانس اجتماعی در محل‌های تعیین‌شده مستقر خواهند شد و همچنین قرار است چند موکب در هر سه شهر تهران، قم و مشهد برپا شود. نیروهای خدمت‌رسان سازمان بهزیستی نیز در حوزه‌های مختلف، خدمات لازم را به جامعه هدف و شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 6868628

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