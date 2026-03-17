ضرورت بازنگری در نقشه راه فرهنگی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی مازندران با موضوع «تبیین فرهنگی، رسانه، جنگ و فرصت‌های آینده» گفت: فرهنگ با ایجاد وحدت، انسجام، دوستی و روحیه میهن‌پرستی توانسته است حتی در میان افرادی که پایبندی کمتری به مسائل دینی دارند نیز اثرگذار باشد و مردم را در شرایط جنگی به میدان بیاورد.

وی با اشاره به جلوه‌های فرهنگی در دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی به‌خوبی نمایان شد و این ارزش‌ها نقش مهمی در مقاومت و پایداری ملت ایران داشت.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه در جنگ اخیر نیز جلوه‌هایی از فرهنگ متعالی و همچنین نمونه‌هایی از بی‌فرهنگی دیده شد، تصریح کرد: دشمن با زیر پا گذاشتن معیارهای انسانی به مدارس، بیمارستان‌ها و کودکان بی‌گناه حمله کرد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تنها مراکز نظامی دشمن را هدف قرار داد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین به جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: دشمن با دروغ‌پردازی، شایعه‌سازی و سانسور خبری تلاش کرد روایت خود را القا کند، اما جمهوری اسلامی با شفافیت و مقابله با جاسوسی رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.

وی با تأکید بر اینکه جنگ اصلی در حوزه فرهنگ است، اظهار داشت: اگر در حوزه فرهنگی به‌صورت جدی‌تر اقدام می‌شد، بسیاری از خسارات در جنگ‌های اخیر کاهش می‌یافت.

امام جمعه ساری، صبر، تاب‌آوری و استقامت مردم را از دستاوردهای فرهنگی جنگ دانست و افزود: با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده، لازم است نقشه راه فرهنگی کشور بازنگری شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص و اصلاح شود.

وی در پایان تأکید کرد: حس اعتماد و همبستگی مردم در شرایط جنگی سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید برای آینده کشور حفظ و تقویت شود و در این مسیر نقش رهبری و ولایت فقیه در حفظ اقتدار و امنیت کشور بی‌بدیل است.