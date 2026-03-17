۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

ضرورت بازنگری در نقشه راه فرهنگی کشور

ساری - امام جمعه ساری، صبر، تاب‌آوری و استقامت مردم را از دستاوردهای فرهنگی جنگ دانست و افزود: با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده، لازم است نقشه راه فرهنگی کشور بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی مازندران با موضوع «تبیین فرهنگی، رسانه، جنگ و فرصت‌های آینده» گفت: فرهنگ با ایجاد وحدت، انسجام، دوستی و روحیه میهن‌پرستی توانسته است حتی در میان افرادی که پایبندی کمتری به مسائل دینی دارند نیز اثرگذار باشد و مردم را در شرایط جنگی به میدان بیاورد.

وی با اشاره به جلوه‌های فرهنگی در دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی به‌خوبی نمایان شد و این ارزش‌ها نقش مهمی در مقاومت و پایداری ملت ایران داشت.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه در جنگ اخیر نیز جلوه‌هایی از فرهنگ متعالی و همچنین نمونه‌هایی از بی‌فرهنگی دیده شد، تصریح کرد: دشمن با زیر پا گذاشتن معیارهای انسانی به مدارس، بیمارستان‌ها و کودکان بی‌گناه حمله کرد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تنها مراکز نظامی دشمن را هدف قرار داد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین به جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: دشمن با دروغ‌پردازی، شایعه‌سازی و سانسور خبری تلاش کرد روایت خود را القا کند، اما جمهوری اسلامی با شفافیت و مقابله با جاسوسی رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.

وی با تأکید بر اینکه جنگ اصلی در حوزه فرهنگ است، اظهار داشت: اگر در حوزه فرهنگی به‌صورت جدی‌تر اقدام می‌شد، بسیاری از خسارات در جنگ‌های اخیر کاهش می‌یافت.

امام جمعه ساری، صبر، تاب‌آوری و استقامت مردم را از دستاوردهای فرهنگی جنگ دانست و افزود: با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده، لازم است نقشه راه فرهنگی کشور بازنگری شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص و اصلاح شود.

وی در پایان تأکید کرد: حس اعتماد و همبستگی مردم در شرایط جنگی سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید برای آینده کشور حفظ و تقویت شود و در این مسیر نقش رهبری و ولایت فقیه در حفظ اقتدار و امنیت کشور بی‌بدیل است.

