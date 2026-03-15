آیت الله لائینی: کارکردهای فرهنگی مساجد احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه راهبری مساجد استان مازندران با اشاره به جایگاه مسجد در تاریخ اسلام و جامعه ایرانی اظهار کرد: مسجد نخستین و مهمترین پایگاه اسلام است و نباید نقش آن در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم کمرنگ شود.
وی با بیان اینکه گاهی تنها در زمان نیاز به سراغ مسجد میرویم، افزود: لازم است نگاه ما به مسجد فراتر از مقاطع خاص باشد و برای فعال نگه داشتن این پایگاه مهم دینی در تمام ایام سال برنامهریزی شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بر احیای نقش سنتی مساجد به عنوان پایگاه انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: مساجد در دوران جنگ تحمیلی اخیر نقش مهمی در سازماندهی مردم، پشتیبانی و حضور در عرصههای مختلف ایفا کردند و امروز نیز میتوان با رویکردی متناسب با شرایط روز، این ظرفیتها را فعال کرد.
محمدی لائینی یکی از کارکردهای مهم مساجد در شرایط کنونی را «روایتگری» عنوان کرد و ادامه داد: هر مسجد میتواند یک یا دو نفر از افراد متعهد را به عنوان راوی معرفی کند تا پس از اقامه نماز جماعت، در چند دقیقه به تبیین مسائل روز و ارزشهای انقلاب برای نمازگزاران بپردازند.
وی با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در پویایی مساجد اظهار کرد: حضور هیئتها در مساجد فرصت ارزشمندی است و حتی اگر برخی نوجوانان و جوانان در نماز جماعت شرکت نکنند، همین حضور در فضای مسجد میتواند زمینهساز ارتباط بیشتر آنان با فعالیتهای دینی در آینده باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد در ایام خاص سال تأکید کرد و گفت: در ایام نوروز بهویژه مساجدی که در مسیرهای مواصلاتی قرار دارند میتوانند با برپایی موکب و ارائه خدمات به مسافران، جلوهای از مهماننوازی اسلامی را به نمایش بگذارند.
وی اضافه کرد: همچنین در آستانه سال نو مساجد میتوانند با تدارک برنامههای شاد و ایمن برای نوجوانان و جوانان، از بروز خطرات احتمالی این شب بکاهند و آن را به فرصتی برای همدلی و نشاط اجتماعی تبدیل کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان تأکید کرد: همه مسئولان و فعالان فرهنگی باید برای تقویت جایگاه مساجد تلاش کنند تا این پایگاههای دینی بتوانند نقش مؤثر خود را در تربیت نسل جوان و ارتقای فرهنگ جامعه ایفا کنند.
