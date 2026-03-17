به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و ششمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۳۵ سوره محمّد، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۳۵ سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.نماز، کلید حل تمام مشکلات

۲.قرآن بخوانیم؛ یک آیه هم اثر دارد!

۳.تأکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی

۴. روش شیطان، فریب و ترس

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.