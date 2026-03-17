زیرسازی و آسفالت بیش از ۵۷ هزار متر مربع از معابر شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار مهر، امین عدیلی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از عملیات آسفالت معابر شهرستان زهک بیان کرد: ۵۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر حاصل تلاش یک ساله جهادگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان زهک از توابع سیستان است.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان با اشاره به شاخص اجرای طرح هادی شهرستان که معادل ۳۸ درصد است گفت: با وجود حادث شدن جنگ ، در همین مدت، آسفالت روستاهای قلعه کنگ به میزان ۷۷۰۰ متر مربع ، روستای راشک به متراژ ۵۱۰۰ متر مربع و روستای زینل به متراژ ۵۰۰۰ متر مربع تکمیل شده است.

وی در پایان افزود: پروژه آسفالت در ۹ روستای دیگر نیز از محل اعتبارات نمایندگان تامین اعتبار شده است که به زودی نهایی می شود.

عدیلی همچنین از پیش بینی ها برای اجرای طرح هادی در ۲۷ روستای دیگر شهرستان زهک در سال آینده خبر داد.