به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و هشتمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیات ۲ و ۳ سوره طلاق، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیات ۲ و ۳ سوره طلاق (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.رعایت انصاف و عدالت

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات و افزایش روزی

۳.قهر و کینه، دستاورد شیاطین

۴.قرآن چراغ راه ماست.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.