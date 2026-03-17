آغاز اجتماع پرشور مردمی در میادین مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع پرشور مردمی به مناسبت چهارشنبه آخر سال و مقابله با توطئه‌های دشمنان و ایادی آنان از دقایقی قبل در شهرهای مختلف مازندران شروع شد.

مردم روزه‌دار مازندران از دقایقی قبل با حضور در میادین و خیابان های اصلی با رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری تجدید پیمان بستند.

در ساری و میدان امام حسین (ع) هر لحظه بر شمار اجتماع کنندگان افزوده می شود و مردم روزه دار با شعار این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده با آرمان‌های والای انقلاب تجدید میثاق کردند.

همچنین اجتماع کنندگان با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل جنایت و حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی را محکوم کردند.

این اجتماع در گوشه و کنار استان مازندران آغاز شده است.