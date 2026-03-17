به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ ناصر قلی نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک محور چالوس در مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است، در مسیر جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو ،ترافیک نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و بوستان جنگلی چیتگر هم ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد: محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو جهت (رفت و برگشت) و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب با تردد روان مواجه هستند.

گفتنی است ؛ در حال حاضر محاور شمالی کشور دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند که می‌تواند بر دید رانندگان تأثیر بگذارد. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های فارس، کرمان، گلستان، سمنان، قزوین، مازندران، آذربایجان غربی و کردستان گزارش شده است. پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان شمالی و گلستان مشاهده می‌شود که رانندگان باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.