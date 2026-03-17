آرامی: تبعیت از رهبری و پیروی راه شهدا رسالتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم بیعت اعضای بسیج رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان گرمسار با رهبر انقلاب اسلامی در دفتر خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: ملت ایران باید به وجود فرزندان فداکار خود افتخار کند کسانی که با ایثار جان خویش، عزت و امنیت کشور را تضمین کردند.

وی افزود: خون شهدا اثری ماندگار و جاودانه در تاریخ این سرزمین خواهد داشت و نام و راه آنان همچون برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی ثبت خواهد شد.

امام جمعه گرمسار با تأکید بر مسئولیت سنگین اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه فعالان رسانه‌ای، گفت: همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داریم مدیون خون شهدا هستیم و نباید قلم و عملکرد خود را برخلاف آرمان‌ها و اهداف آنان به کار بگیریم همچنین باید این را نیز تاکید کرد که شهدا با عمل خود نشان دادند که پیروان راستین مکتب اهل‌بیت(ع) و ادامه‌دهندگان راه امام و رهبری هستند.

آرامی همچنین با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: وظیفه همه ما قدردانی از این خانواده‌ها و حرکت در مسیر و آرمان‌های شهداست تا بتوانیم راهآنان را با استقامت و بصیرت ادامه دهیم.

در پایان این نشست نیز حاضران با تأکید بر همبستگی ملی و نقش‌آفرینی نیروهای مردمی، ارتش، سپاه و بسیج در حفظ امنیت کشور، بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.