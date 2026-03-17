شایعه حمله به جاسک تکذیب شد؛ منشأ دود، سوزاندن لاستیک بود

عباس سرماسی مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره از برخاستن دود در حومه این شهر، اظهار کرد: عصر امروز سه‌شنبه مشاهده دود غلیظ در محدوده پشت بهشت‌زهرای جاسک موجب بروز برخی نگرانی‌ها و شایعات در فضای مجازی شده بود که بدین‌وسیله اعلام می‌شود این حریق صرفاً ناشی از سوزاندن لاستیک‌های دورریز و ضایعات بوده است.

وی با تأکید بر امنیت کامل شهرستان، افزود: هیچ‌گونه حادثه امنیتی یا حمله از سوی دشمن در سطح شهرستان جاسک صورت نگرفته است و وضعیت شهر در آرامش کامل قرار دارد. متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از فضای موجود، سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند که منشأ اصلی این دود با حضور عوامل آتش‌نشانی شناسایی و کنترل شد.

سرماسی در پایان خاطرنشان کرد: از همشهریان عزیز جاسکی تقاضا می‌شود به شایعات بی‌اساس و اخبار منابع نامعتبر توجه نکنند و اخبار صحیح را تنها از طریق مسئولان ذیربط و خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند.