واژگونی منجر به حریق پژو ۴۰۵ در محور جاسک یک قربانی گرفت

عباس سرماسی مسئول آتش نشانی شهرداری جاسک در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جزئیات حادثه خونین، اظهار کرد: حوالی ظهر دوشنبه ۷ اردیبهشتماه وقوع یک فقره حادثه جادهای در شرق شهرستان جاسک به مرکز فرماندهی آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در ۷۰ کیلومتری مرکز شهرستان و در محدوده روستای «سیرمچ» واقع در محور جاسک - چابهار، به دلیل واژگونی دچار آتشسوزی شد.
مسئول آتشنشانی شهرداری جاسک، تصریح کرد: شدت برخورد و واژگونی منجر به اشتعال سریع خودرو شد و متأسفانه راننده که تنها سرنشین این وسیله نقلیه بود، به دلیل محبوس شدن در اتاق خودرو و گستردگی حریق، جان خود را از دست داد.
سرماسی در ادامه خاطرنشان کرد: اکیپ سه نفره آتشنشانی شهرداری جاسک بلافاصله پس از حضور در صحنه، عملیات اطفای حریق و خنکسازی بقایای خودرو را جهت آزادسازی پیکر متوفی انجام دادند. کارشناسان راهور در حال بررسی دقیق علت وقوع واژگونی در این محور هستند.
