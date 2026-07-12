فروشگاه پلاستیک در جاسک طعمه حریق شد

عباس سرماسی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک فروشگاه پلاستیک‌فروشی واقع در بلوار امام خمینی (ره) روبه‌روی دانشگاه پیام نور، نیروهای عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی شهرداری جاسک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل ضمن ایمن‌سازی محیط و جلوگیری از گسترش حریق به اماکن مجاور عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

سرماسی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیتی در پی نداشت، تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت وقوع این آتش‌سوزی، اتصالی برق بوده است.