۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

محورهای رایزنی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و روسیه

وزارت خارجه ترکیه از رایزنی تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای روسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی «هاکان فیدان»، وزیر خارجه این کشور با «سرگی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه ترکیه، دو طرف درباره گام‌هایی که می‌توان برای پایان جنگ در منطقه در اسرع وقت اتخاذ کرد رایزنی کردند.

فیدان به خطرات تداوم جنگ و برای نظام بین‌المللی اشاره کرد.

وزارت خارجه ترکیه اشاره کرد که طرفین در خصوص آخرین تحولات جنگ میان اوکراین و روسیه نیز تبادل نظر کردند.

فیدان مجدداً بر آمادگی ترکیه برای میزبانی از دور بعدی مذاکرات میان روسیه و اوکراین تاکید کرد.

در این تماس همچنین مسائل مرتبط با امنیت انرژی بررسی شد.

