۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

حضور تیم‌های حمایت روانی هلال‌احمر در بین مردم با هدف تقویت امنیت روان

رئیس جمعیت هلال احمر از حضور تیم‌های حمایت روانی هلال‌احمر در میان مردم با هدف تقویت امنیت روانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: امروز در کنار امدادرسانی‌های میدانی، حفظ آرامش و امید در جامعه یک مأموریت انسانی و ملی برای هلال‌احمر است. همکاران ما در حوزه حمایت‌های روانی و اجتماعی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند تا مردم احساس امنیت، همدلی و همبستگی بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از فعالیت‌های تیم امنیت روانی، طی مدت اخیر اقدامات گسترده‌ای در حوزه آموزش عمومی، آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه اجتماعی انجام شده است.‌

کولیوند گفت: در همین راستا ۲۵۳ پوستر آموزشی و انگیزشی با هدف کاهش اضطراب عمومی، تقویت همبستگی ملی و حفظ روحیه مقاومت و امید در جامعه طراحی و منتشر شده است.

وی ادامه داد: این محتواها با رویکردی علمی و در عین حال امیدآفرین تلاش دارند فضای ذهنی جامعه را از نگرانی‌ها دور کرده و حس همراهی و همدلی را تقویت کنند.

@iranian_IRCS

سيد اسد رجبی

