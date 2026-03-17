به گزارش خبرنگار مهر، کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: امروز در کنار امدادرسانی‌های میدانی، حفظ آرامش و امید در جامعه یک مأموریت انسانی و ملی برای هلال‌احمر است. همکاران ما در حوزه حمایت‌های روانی و اجتماعی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند تا مردم احساس امنیت، همدلی و همبستگی بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از فعالیت‌های تیم امنیت روانی، طی مدت اخیر اقدامات گسترده‌ای در حوزه آموزش عمومی، آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه اجتماعی انجام شده است.‌

کولیوند گفت: در همین راستا ۲۵۳ پوستر آموزشی و انگیزشی با هدف کاهش اضطراب عمومی، تقویت همبستگی ملی و حفظ روحیه مقاومت و امید در جامعه طراحی و منتشر شده است.

وی ادامه داد: این محتواها با رویکردی علمی و در عین حال امیدآفرین تلاش دارند فضای ذهنی جامعه را از نگرانی‌ها دور کرده و حس همراهی و همدلی را تقویت کنند.

