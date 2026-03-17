۸ نفر در جریان حمله هوایی دشمن به «چگنی» مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی امروز سه شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: دشمن فکر نکند می تواند از چهارشنبه سوری برای ایجاد ناامنی استفاده کند، هرکسی بخواهد به امنیت مردم و نظم اجتماعی و ایران، آسیب بزند به مثابه یک سرباز آمریکایی و اسرائیلی شناخته خواهد شد.

پرداخت بخشی از مطالبات کادر درمان تا پایان سال

وی ادامه‌ داد: نخواهیم گذاشت که امنیت و آرامش مردم توسط مزدورانی که خودشان را در اختیار دشمن قرار داده اند، تحت تاثیر قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تاکید کرد: هشدار می‌دهیم که با این ملت بزرگ که آزمایش‌های خودشان را به خوبی پس داده اند، روبرو نشوند، چون این ملت با قدرت از شما عبور خواهند کرد.

پورعلی، گفت: سواستفاده دشمن از چهارشنبه سوری در دوره قبل هم مطرح شد و طبق دستور رئیس قوه قضائیه کسانی که در داخل و خارج بخواهند از این طرق به ایران ضربه بزنند، در نقش ستون پنجم دشمن ایفای نقش کنند و مزدوری آمریکا و صهیونیست را انجام بدهند، جان و اموال شان مصونیت نخواهد داشت.

پورعلی اضافه کرد: هیچ کس در مورد این برخورد نباید تردید داشته باشد همانطور که در مورد حمله به پایگاه های امریکا و اسرائیل و منافعشان در منطقه تعارف نداشتیم و حمله کردیم.

وی ادامه‌داد: منابع تسفیه سه ماه کارانه کادر درمان تهیه شده، در دانشگاه‌ها توزیع می‌شود و ظرف چند روز آینده شروع می‌شود، از این طریق کادر درمان هم در پایان امسال می توانند بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.

حمایت از کسب و کارها

پورعلی افزود: روز گذشته نیز شایعه‌ای مبنی بر اینکه داروخانه ها به بهانه قطع سیستم از پرداخت دارو به قیمت دولتی ممانعت می‌کنند، در فضای مجازی منتشر شد که دارو را با قیمت آزاد به مردم تحمیل می‌دهند که این شایعه نیز مورد پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه در حقیقت چنین اتفاقی رخ نداده و لازم است مردم اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

وی ادامه‌داد: در صورت مشکل در زمینه دارو مردم موارد یا تخلفات احتمالی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به مصوبات جدید برای حمایت از کسب و کارها، یادآور شد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به بنگاه های اقتصادی و تولیدی نیز مصوبات خوبی بود و افزایش دوره تقسیم مالیات و بیمه با دوره تنفس سه ماهه و اقساط ۳۶ ماهه و توقف کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از مواردی است که پوشش حمایتی مناسبی برای جامعه کار و کارگر فراهم می‌کند.

۸ نفر در جریان حمله هوایی دشمن به «چگنی» مجروح شدند

پورعلی ادامه‌داد: مجوزهای کسب و کار نیز به صورت خودکار برای سه ماه تمدید خواهد شد و در این زمینه نگرانی نیست و از سوی دیگر نیز از سوی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری های کشور نیز اعلام شده است که مجوزهای ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با نرخ اسفندماه امسال محاسبه می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه امروز بر اثر حمله به یکی از مناطق روستایی شهرستان چگنی چهار نفر از رزمندگان ما شهید و هشت نفر مجروح شدند که به روح پرفتوح آنها دورود میفرستیم.

پورعلی یادآور شد: بیعت اصحاب رسانه استان با رهبر سوم انقلاب با حضور نماینده ولی فقیه در استان نیز از دیگر رویدادهای استان بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه امروز هجدهمین روز جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی است، گفت: سردار موسوی در توییتی اعلام کرد که دور تند ضربات تاثیرمحور و خرد کننده فرزندان ملت ایران به پهنای منطقه به دشمن آمریکایی صهیونی آغاز شده و نرخ اصابت موشک‌های ما نیز دوبرابر شده است و باید به این رزمندگان دورود گفت، همانطور که به مردم مان در خیابان‌ها نیز دورود و افرین می‌گوییم.

پورعلی با اشاره به ادامه صادرات از جزیره خارک نیز گفت: صادرات از این جزیره با شدت و قدرت ادامه دارد و دشمن بداند اگر بخواهند تاسیسات نفتی ما را هدف قرار بدهند، نرخ توزیع جغرافیایی انرژی را جابه‌جا خواهیم کرد و تعارف نداریم.