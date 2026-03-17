۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۳

زندگینامه شهید دکتر علی لاریجانی؛ فیلسوف و سیاستمدار مجاهد

با شروع جنگ رمضان بروز و نمود سیاسی، امنیتی و رسانه ای لاریجانی حائز اهمیت‌تر شد؛ تا اینکه با ترور ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با نام کامل علی اردشیر لاریجانی در سیزدهمین روز خرداد ماه ۱۳۳۶ در شهر نجف عراق متولد شد. محل تولد او برخی را به اشتباه انداخته که او و خانواده‌اش اصالت عراقی دارند در صورتی که این چنین نیست و اصالت دکتر علی لاریجانی به منطقه لاریجان آمل باز می‌گردد. در واقع پدر ایشان برای تحصیل به حوزه علمیه نجف سفر کرده بود که در آنجا علی لاریجانی متولد شد.

تعداد و اسامی برادران و خواهران لاریجانی

علی لاریجانی ۴ برادر دارد که نام‌های برادران لاریجانی محمد جواد، صادق، باقر و فاضل لاریجانی است. صادق آملی لاریجانی معروف، رئیس سابق قوه قضاییه برادر دکتر علی لاریجانی است.

خواهر دکتر لاریجانی نیز یکی دیگر از اعضای این خانواده است که ایشان همسر مصطفی محقق داماد هستند یعنی مصطفی محقق داماد، داماد خانواده لاریجانی‌هاست.

فرزندان علی لاریجانی

علی لاریجانی متاهل و صاحب ۴ فرزند با نام‌های فاطمه، سارا، محمدرضا و مرتضی بود.

درباره همسر دکتر علی لاریجانی بگوییم که نامش فریده مطهری است و در ۱۵ سالگی با وی ازدواج کرده. همسر لاریجانی، دختر شهید مرتضی مطهری است و علی مطهری برادر همسر علی لاریجانی است.

تحصیلات علی لاریجانی

علی لاریجانی دارای مدرک دکترا در رشته فلسفه از دانشگاه تهران بود و چندین کتاب در رابطه با فلسفه به تالیف رساند ولی اگر بخواهیم تحصیلات لاریجانی را با جزئیات دقیق‌تر بگوییم اینطور می‌توان گفت که لاریجانی دوران ابتدایی و متوسطه تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در شهر قم سپری کرده است و پس از پذیرش در آزمون کنکور سراسری در سال ۱۳۵۴ برای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته علوم رایانه وارد دانشگاه شریف تهران شد.

سال ۱۳۵۷ پس از دریافت مدرک کارشناسی رایانه، در رشته فلسفه ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای این رشته را از دانشگاه تهران اخذ نمود.

سوابق دکتر علی لاریجانی

لاریجانی بیشتر در سال‌هایی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود شناخته تر شد ولی دوران فعالیت سیاسی او به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد که با فعالیت در سازمان صدا و سیما آغاز شد.

در سال ۱۳۶۱ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و طولی نکشید که به درجه معاونت سپاه و جانشینی ستاد کل سپاه منصوب شد و تا سال ۱۳۷۱ در این جایگاه به خدمت خود ادامه داد.

علی لاریجانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۲۰ مرداد ۱۳۷۱ تا بهمن ماه ۱۳۷۲ مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت.

او از سال ۷۲ تا ۱۳۸۳ با حکم رهبری به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما فعالیت کرد.

همچنین لاریجانی در سال ۱۳۸۴ با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس

علی لاریجانی در دوره‌های هشتم، نهم و دهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشت که در این سه دوره به مدت ۱۲ سال در جایگاه ریاست مجلس به کارش ادامه داد.

پس از پایان دوره فعالیت لاریجانی در مجلس در خرداد ۱۳۹۹ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور مقام معظم رهبری شد.

دومین دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی

بعد از جنگ ۱۲روزه در خردادماه و تیرماه ۱۴۰۴ نقش لاریجانی بنا به صلاحدید رهبر شهید انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران، با حکم پزشکیان ۱۴مدادماه ۱۰۴۴برای دومین بار به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. افزایش بروز و نمود رسانه ای این شورای در دوران حدود ۸ماهه تصدی گری این مسئولیت همچنین سفرهای تاثیرگذاری که وی به لبنان و روسیه و همچنین قطر در خلال مذاکرات داشت، نقش لاریجانی را در فضای سیاسی کشور برجسته تر کرد.

با شروع جنگ رمضان نیز که با ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه بود، بروز و نمود سیاسی، امنیتی و رسانه ای لاریجانی حائز اهمیت‌تر شد؛ تا جایی که بعد از سالها مجاهدت در عرصه های فرهنگ، سیاست، امنیت و علم و دانش با ترور ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      انالله و انا الیه راجعون؛ شهادت آقای دکتر لاریجانی غم بزگی است، مجاهدی بزرگ، با جرأت و دوست داشتنی خدا قاتلین این بزرگوار بکشد و لعنت کند
    • س IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      شهادت راه مردان خداست اما اگر یک ایرانی باقی بماند با چنگ ودندان از ایران واسلام دفاع خواهد کرد ۹۰میلیون ایرانی دیگر با قیست که راهش را ادامه دهند.
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      حیف شد روحش شاد
    • میثم IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      امین و یار رهبر، رجل سیاسی، خطیب توانا و تراز انقلاب. چقدر هجمه علیه ایشان شد و چقدر ناحوانمردانه به ایشان تهمت زدند. انشالله در بهشت برین همنشین اباعبدالله باشند.
    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      حیف شد. خدا رحمتش کند.
    • غلامرضا IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      خداوند بهترین ها را از جامعه شیعه جدا میکند هزاران افسوس کاش بجای این دانشمند من از بین میرفتم
    • رها IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      شهید دکتر لاریجانی خیلی با سواد بودند
    • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      روحت شاد یادت همیشه در قلب ماست پدر بزرگوارم یادت در قلب ما ماندگار می ماند🖤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔😭😭😭
    • رضا IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      ایکاش دهها تن مثل من از بین میرفتند ایشان برای شیعه‌ زنده بود
    • اذرگون IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      برای چه هدفی ادم کشی وترور می کنند خداوند لعنتشان کند ورسوایشان کند ونابودشان کند ،
    • اذرگون IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      برای چی به مقامات یک کشور حمله می کنند برای رسیدن به چه هدفی ،خودشان بودند چبکار می کردندخداوند لعنتشان کند ورسوایشان کند وارزو به گور ببرند خداوند نابودشان کند
    • IR ۰۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      کاش میشد ایران کاخ سفید را هنگامی که ترامپ قمار باز و یاران کافرش آنجا هستن با موشک نقطه زن با خاک یکسان کند ، انشاءالله
    • دهقان IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      چقدر این آدم دوست داشتنی بود و چقدر پشتش حرف میزدن
    • ناشناس IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      روح بزرگ مردان وطن شاد ....شهادت هنر مردان خداست
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      بعد از رهبری زبان گویای انقلاب بود.
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      اینا حتما جاسوس دارن داخل ایران آمریکایی ها صهیونیست ها.و موسادجای مقامات لو میدن بهشون باید این جاسوس ها فوری قبل از کار شناسایی بشن و فوری این کثیف هارو اعدام کنید

