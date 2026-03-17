اجاق نژاد: آمریکا و اسرائیل در برابر اراده ملت هیچ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، شامگاه سه شنبه در هفدهمین تجمع مردم نیروگاه در میدان توحید، با تشریح مسیر پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، به ترسیم الگوی هدایت جامعه توسط امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله خامنهای اشاره کرد و این راه روشن را، چراغ راهی برای مسلمانان جهان دانست.
وی هوشیاری و بصیرت مردم ایران را عاملی اساسی در شناسایی این مسیر و رسیدن به مقصود نهایی برشمرد.
تولیت مسجد جمکران، پیامهای آغازین رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را بسیار عمیق و پرمحتوا توصیف کرد و گفت: ادبیات ایشان در این پیامها، یادآور خاطرات دلنشین ادبیات پدر بزرگوارشان، امام شهید، بود و قلم مبارک ایشان، جلوهای از نورانیت قلم امام راحل را در اذهان عمومی احیا نمود.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد با اشاره به یکی از جملات کلیدی رهبر انقلاب که در آن ملت ایران را هدایتگر خود در ده روز اخیر خواندند، این سخن را عین واقعیت دانست و افزود: حضرت آقا فرمودند که این ده روز، ملت خودش رهبری کرد و رهبر کشور در این ایام، خود ملت بودند.
وی در تبیین پیامهای حضور حماسی ملت بزرگ ایران در صحنه گفت: پیام اول، خطاب به رزمندگان، بسیجیان، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی کشور بود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران این پیام را چنین تشریح کرد: پیام اول ملت به نیروهای مسلح این بود که ما پشت سر شما هستیم، نترسید، به خودتان تردید راه ندهید، انتقام خون شهدای ما را بگیرید و پیش خواهید رفت، زیرا خداوند با ماست.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، پیام دوم ملت ایران را خطاب به بیگانگان، خصوصاً آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بیان داشت: پیام دوم ملت شما عزیزان به خارجیها، به آمریکا و اسرائیل این بود که تهدیدهای شما، ارعاب شما و تجهیزات نظامی پیشرفته شما، در این کشور حتی برای ذرهای تأثیر ندارد و شما هیچچیز نیستید.
وی با استناد به آیات قرآن کریم که بر تحقیر دشمنان تأکید دارد، گفت: قرآن تعبیری دارد که گاهی برای تحقیر کسی میگویند تو فلان هستی، اما تحقیر واقعی قرآن این است که میگوید «لا شَیء» یعنی شما هیچچیز نیستید.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تاکید کرد که ملت با حضور خود، این حقیقت را به نتانیاهو و حامیانش فهماند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به تلاشهای تبلیغاتی دشمنان برای القای قدرت و اتحاد ظاهری، این تصاویر را فریبنده خواند و گفت: گاهی دشمنان میآیند و عکس یادگاری با هم میگیرند و میایستند و میگویند از ما عکس بگیرید که ما دوستان هستیم یا یک خانواده هستیم، اما این تصاویر فریبنده است.
وی این تصاویر را در برابر واقعیت هیچ ارزشی ندانست و به مخاطبان اطمینان داد که عکاس های پروردگار عالم از عرش الهی، عکس شما را میگیرند و نمونه بزرگ مقاومت در خودش را به نمایش میگذارد و خداوند اجر و صبر شما را خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین اجاقنژاد در پایان سخنان خود، با تاکید بر وعده الهی، خاطرنشان کرد: این مقاومت طبق وعده خداوند متعال به نتیجه خواهد رسید، وعده الهی محقق میشود، شما را به پیروزی نهایی میرساند و انشاءالله ظهور منجی عالم بشریت را با چشم خود خواهیم دید و این تلخیها و زحمات به شیرینی مبدل خواهد شد.
وی بر تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی تاکید کرد و ظهور حضرت ولیعصر (عج) را نوید بخش پایان سختیها و آغاز شیرینی پیروزی دانست.
قم - تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به نقش بیبدیل ملت ایران در هدایت تحولات اخیر، تاکید کرد:آمریکا و اسرائیل در برابر اراده ملت هیچ هستند.
