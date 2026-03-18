۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۵۵

پیام سعید جلیلی در پی شهادت علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی

پیام سعید جلیلی در پی شهادت علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی

سعید جلیلی در پی شهادت علی لاریجانی و سردار سلیمانی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سعید جلیلی به این شرح است:

«شهادت برادران عزیز، دکتر علی لاریجانی و فرزند و معاون و محافظان ایشان، و نیز شهادت فرمانده بسیج سردار غلامرضا سلیمانی، ادامه خط پرافتخار جان‌فشانی در راه انقلاب اسلامی است که نه تنها مانع این حرکت پرافتخار نخواهد شد، بلکه مردم ما را در ادامه پرصلابت این مسیر مصمم‌تر خواهد کرد.

این اقدامات، دشمن زبون را نه تنها از باتلاقی که در آن فرورفته است رهایی نمی‌دهد، بلکه روند شکست و خواری او سرعت خواهد گرفت.

این عزیزان، پاداش مجاهدت‌های خود برای اعتلای اسلام و میهن اسلامی را با نشان شهادت دریافت کردند و با پیوستن به امام شهید و دیگر یاران شهیدشان، اکنون در محضر قدس الهی با پیامبر و خاندان گرامی‌اش علیهم السلام محشور هستند. طوبی لهم.»

