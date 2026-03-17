شهید لاریجانی همواره در زمره نیروهای مورد اعتماد رهبر شهید انقلاب بود

به گزارش خبرنگار قضایی مهر، متن پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی به شرح ذیل است.
شهادت خادمِ مخلص و دلسوزِ انقلاب اسلامی، دانشمند مجاهد ، دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند برومندشان و همراهان ایشان از سوی دشمن آمریکایی صهیونی را تبریک و تسلیت میگویم. این شهید والامقام که همواره در زمره نیروهای مورد وثوق و اعتماد رهبر شهید انقلاب قرار داشت. سرانجام پاداش مجاهدتهای طولانیمدت خود در سنگرهایِ مختلفِ خدمتگزاری به مردم را با نوشیدن شهد شیرین شهادت، از پروردگار متعال دریافت کرد.
بهرهمندی از توان بالای مدیریتی و تصمیمگیری، شجاعت و بلاغت در کلام و بیان، عزم جدی در خدمتگزاری به مردم و جانفشانی و ایستادگی در مسیر آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، از ویژگیهای برجستهی این شهید عزیز ما بود.
یقین داریم که نیروهای مسلحِ جانبرکف ایران اسلامی با پشتوانهی حمایتهای مردمی که امروز در سرتاسر کشور شاهد آن هستیم، انتقام خون مطهر این شهید عزیز و سایر شهدای والامقام ایران اسلامی را از شقیترین اشقیاء، آمریکای جنایتپیشه و رژیم متوحش صهیونی خواهند گرفت.
اینجانب، بار دیگر شهادت دکتر علی لاریجانی را به مردم بزرگ ایران اسلامی، همکاران و نزدیکان، خانواده مکرم و برادران گرامی آن شهید والامقام بهویژه آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبریک و تسلیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ، صبر جمیل و اجر جزیل را برای آنان خواستارم.
