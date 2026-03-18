به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان شامگاه سه شنبه در اجتماع باشکوه مردم شهرستان گرمسار که همزمان با گرامیداشت یاد شهید سلمان ایزدبار در میدان امام(ره) این شهر برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید، تاکید کرد: مردم ما بیعتی تاریخی با رهبر انقلاب اسلامی داشتند.

وی خیابان را سنگری مستحکم دانست و گفت: مقاومت مردم در میدان، دشمن را از اهدافش ناامید کرده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مردم قدرشناس و بصیر ما خیابان ها را رها نخواهند کرد، گفت: جانفشانی و بصیرت مردم ما مثال زدنی است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این ایستادگی ریشه در فرهنگ ایران اسلامی دارد، گفت: در دوران دفاع مقدس نیز جانفشانی ملت ایران اسلامی بود که از کشورمان پاسداری کرد.

وی مقاومت مردم را تحسین کرد و افزود: مردم ما تا پیروزی نهایی بر کفار استکبارگر، دست از ایستادگی نخواهند کشید.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه حضور در خیابان ها کم از حضور پای لانچرها ندارد، گفت: امروز کشورمان دچار نبردی همه جانبه شده که راه مقاومت آن ایستادگی است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه مردم ما نشان داده اند که همواره پای انقلاب و نظام شان هستند، گفت: با استقامت و ایستادگی مردم و تلاش رزمندگان، بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد