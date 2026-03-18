۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۵۲

بیست و هشتمین سوال طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد

اصفهان- سوال بیست و هشتمین روز طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال بیست و هشتم این طرح قرآنی با محوریت آیه های ۲ و ۳ سوره طلاق در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیات ۲ و ۳ سوره طلاق (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.رعایت انصاف و عدالت
۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات و افزایش روزی
۳.قهر و کینه، دستاورد شیاطین
۴. قرآن، چراغ راه ماست

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.
پاسخ صحیح سوال روز بیست و هفتم...

مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟
۴.اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.
هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

