خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حامد عرب‌زاده: وحدت اسلامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های مذهبی نیست، بلکه به معنای یافتن نقاط مشترک و قرار دادن آنها در محور تعاملات اجتماعی است. مسلمانان با وجود تفاوت در برخی دیدگاه‌ها و شیوه‌های انجام مناسک، در اصول بنیادینی همچون توحید، قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص)، قبله و ارزش‌های اخلاقی و انسانی اشتراک دارند و همین مشترکات می‌تواند پایه‌ای محکم برای همدلی و همکاری باشد.

هفته وحدت که در فاصله میان سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) بر اساس روایات مختلف شیعه و اهل سنت گرامی داشته می‌شود، فرصتی است تا جامعه اسلامی بیش از گذشته بر ضرورت انسجام، گفت‌وگو و احترام متقابل تأکید کند؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمنان ایران و جهان اسلام همواره تلاش کرده‌اند از اختلافات مذهبی و اجتماعی برای ایجاد شکاف میان مردم استفاده کنند.

در این میان، جزیره خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی کشور، نمونه‌ای قابل توجه از همزیستی و همدلی میان مردم با مذاهب مختلف است؛ جایی که سال‌ها زندگی مشترک، کار، دفاع از کشور و حضور در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، پیوندهای عمیقی میان مردم این جزیره ایجاد کرده است.

خارگ در دوران دفاع مقدس یکی از اهداف اصلی دشمن بود، اما مردم این جزیره فارغ از تفاوت‌های مذهبی، در کنار نیروهای نظامی، کارکنان صنعت نفت و دستگاه‌های اجرایی، در برابر تهدیدات ایستادگی کردند. همین سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های مهم، آنچه مردم را در کنار یکدیگر قرار داده، هویت مشترک ایرانی، اسلامی و ملی آنان بوده است.

وحدت، یک ضرورت اجتماعی و نه صرفاً یک مناسبت

امام جمعه اهل سنت خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه وحدت میان مسلمانان یک ضرورت همیشگی است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی و برادری میان مسلمانان هستیم و هفته وحدت باید فرصتی برای بازخوانی این ضرورت باشد.

شیخ احمدرضا کنعانی افزود: جامعه اسلامی زمانی می‌تواند در برابر تهدیدات و فشارهای بیرونی با قدرت ایستادگی کند که در درون خود انسجام و وحدت داشته باشد. اختلاف نظر در برخی مسائل طبیعی است، اما این اختلافات نباید به اختلاف و فاصله میان مردم تبدیل شود.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به شرایط اجتماعی این جزیره بیان کرد: مردم خارگ سال‌ها است در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و مناسبت‌های مذهبی و ملی را با هم گرامی می‌دارند. این همدلی سرمایه ارزشمندی است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

کنعانی خاطرنشان کرد: وحدت به معنای کنار گذاشتن اعتقادات نیست؛ بلکه به معنای احترام به اعتقادات یکدیگر و قرار دادن مشترکات در محور روابط اجتماعی است. امروز دشمن تلاش می‌کند با برجسته کردن اختلافات، میان مسلمانان فاصله ایجاد کند و بهترین پاسخ به این توطئه، حفظ وحدت و بصیرت مردم است.

خارگ؛ نمونه‌ای از همزیستی و برادری

امام جمعه جزیره خارگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) محور وحدت امت اسلامی است و اگر جامعه اسلامی به سیره و اخلاق نبوی توجه داشته باشد، بسیاری از اختلافات و سوءتفاهم‌ها قابل مدیریت خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمود کارگر با اشاره به سابقه تاریخی این جزیره اظهار کرد: خارگ در دوران دفاع مقدس شرایط بسیار سختی را تجربه کرد و مردم این جزیره در کنار یکدیگر از سرزمین و منافع کشور دفاع کردند. امروز نیز این روحیه همدلی باید در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی استمرار داشته باشد.

کارگر ادامه داد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف میان مردم هستند و یکی از ابزارهای آنها دامن زدن به اختلافات مذهبی است. در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی یک وظیفه عمومی است و همه نخبگان، علما، مسئولان و مردم در این زمینه مسئولیت دارند.

وحدت؛ پشتوانه توسعه و آرامش اجتماعی خارگ

بخشدار ویژه خارگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وحدت و همدلی مردم یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی جزیره خارگ است و مدیریت اجرایی بخش نیز خود را موظف به حمایت و تقویت این سرمایه اجتماعی می‌داند.

نگهدار حسین‌پور افزود: خارگ به دلیل موقعیت راهبردی، حضور مجموعه‌های صنعتی و نفتی و شرایط خاص جغرافیایی، نیازمند همدلی و همکاری همه مردم و دستگاه‌هاست و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر جا مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، مسیر حل مسائل و مشکلات با سرعت بیشتری طی شده است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به زندگی مسالمت‌آمیز مردم شیعه و اهل سنت در این جزیره بیان کرد: این همزیستی یک ظرفیت مهم برای خارگ است و باید با برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بیش از گذشته تقویت شود.

حسین‌پور تصریح کرد: هفته وحدت نباید صرفاً به برگزاری چند برنامه محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای تقویت گفت‌وگو، افزایش مشارکت اجتماعی و تعمیق ارتباط میان مردم استفاده کنیم. امنیت و آرامش امروز خارگ حاصل همکاری و همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف است و استمرار این شرایط نیز به حفظ همین وحدت و انسجام وابسته خواهد بود.

دشمن از وحدت مردم هراس دارد

فرمانده سپاه ثارالله خارگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وحدت مهم‌ترین عامل اقتدار جامعه اسلامی است، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌دانند که یکی از عوامل اصلی قدرت کشور، حضور مردم در صحنه و انسجام میان اقشار مختلف جامعه است و به همین دلیل همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی، این سرمایه را هدف قرار دهند.

سرهنگ محسن مشتاقی افزود: هفته وحدت فرصت مناسبی برای یادآوری این حقیقت است که مردم مسلمان ایران با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی، در اصول اساسی و دفاع از کشور اشتراک دارند.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به سابقه مقاومت مردم این جزیره گفت: مردم خارگ در دوران دفاع مقدس نشان دادند که در برابر تهدید دشمن، وحدت و انسجام را بر هر اختلافی مقدم می‌دانند. امروز نیز همان روحیه باید در برابر جنگ ترکیبی و جنگ رسانه‌ای دشمن حفظ شود.

مشتاقی ادامه داد: دشمن امروز تنها با ابزار نظامی وارد میدان نمی‌شود، بلکه با عملیات روانی، انتشار اخبار جعلی و تحریک اختلافات اجتماعی تلاش می‌کند اعتماد مردم را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بصیرت، هوشیاری و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی تأکید کرد: وحدت مردم خارگ یک سرمایه راهبردی است و همه مجموعه‌ها باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کنند؛ چرا که امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم در کنار یکدیگر احساس مسئولیت و تعلق مشترک داشته باشند.

وحدت در خارگ؛ از یک شعار تا یک تجربه تاریخی

آنچه از سخنان مسئولان و علمای شیعه و اهل سنت خارگ برمی‌آید، این است که وحدت در این جزیره صرفاً یک مفهوم مناسبتی نیست؛ بلکه ریشه در تجربه تاریخی و اجتماعی مردم دارد.

در چنین شرایطی، وحدت تنها به معنای حضور مشترک در مراسم مذهبی نیست؛ بلکه در کمک به یکدیگر، همکاری اجتماعی، احترام متقابل، دفاع از منافع ملی، مشارکت در حل مشکلات و همراهی در روزهای سخت معنا پیدا می‌کند.

هفته وحدت می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه این تجربه تاریخی بیش از گذشته دیده شود؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد تفاوت‌های مذهبی نه‌تنها مانعی برای همزیستی نیست، بلکه در صورت وجود احترام و گفت‌وگو می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های اجتماعی، به عاملی برای پویایی جامعه تبدیل شود.

خارگ امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی و وحدت مردم نیاز دارد. جزیره‌ای با موقعیت راهبردی، تأسیسات مهم نفتی و اقتصادی و شرایط خاص جغرافیایی که امنیت و توسعه آن، بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

سخنان امام جمعه اهل سنت خارگ، امام جمعه جزیره، بخشدار ویژه و فرمانده سپاه ثارالله نشان می‌دهد که وحدت در خارگ یک واقعیت اجتماعی ریشه‌دار است که باید آن را حفظ و تقویت کرد.

این وحدت البته نیازمند مراقبت مستمر است؛ از مدرسه و مسجد گرفته تا رسانه، خانواده، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، همه در شکل‌گیری و استمرار آن نقش دارند. هر اندازه گفت‌وگو و شناخت متقابل میان مردم بیشتر شود، زمینه برای سوءاستفاده جریان‌های تفرقه‌افکن کاهش خواهد یافت.

امروز پیام هفته وحدت برای خارگ، پیام همدلی، برادری، احترام متقابل و ایستادگی در کنار یکدیگر است؛ پیامی که ریشه در فرهنگ مردم این جزیره دارد و در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا شرایط دشوار امروز، خود را نشان داده است.

خارگ به عنوان جزیره‌ای که سال‌ها در خط مقدم دفاع از اقتصاد و منافع ملی ایران قرار داشته، امروز نیز بیش از هر چیز به استمرار همین روحیه نیاز دارد؛ روحیه‌ای که در آن شیعه و اهل سنت، مردم و مسئولان، نسل‌های مختلف و همه دلسوزان این سرزمین، یک اصل مشترک را دنبال کنند: حفظ وحدت، امنیت، آرامش و سربلندی ایران اسلامی.