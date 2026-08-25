وزیر صمت: کمبود مواد پتروشیمی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک صبح سه‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار کرد: وقتی پتروشیمی‌ها مورد اصابت قرار گرفتند، ۷۵ درصد ظرفیت از دست رفت. امروز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت به مدار برگشته و تعهد شده تا پایان سال این ظرفیت بازگردانده شود.

وی ادامه داد: ممکن است یکی‌دو ماه این‌ور و آن‌ور باشد اما این اتفاق بزرگی است و نشان می‌دهد کشور قابلیت ترمیم خود را دارد.

بازگشت تدریجی صنایع فولادی به مدار تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روز وقوع حادثه اولین کار، گرفتن میزان موجودی‌ها و نگه داشتن صادرات بود تا نیاز داخل مشخص شود. هماهنگی کامل با وزیر نفت انجام شد و برنامه‌ریزی برای بسته‌بندی و مواد خام صورت گرفت. افزایش قیمتی بابت گاز به پتروشیمی‌ها اعمال شد، اما امروز کشور با کمبود مواد پتروشیمی مواجه نیست.

اتابک با اشاره به اینکه صنعت فولاد همواره شاخص توسعه‌یافتگی کشورها بوده و ایران به جایگاه دهم دنیا رسیده است، خاطرنشان کرد: با نقصان پیش‌آمده بی تردید جایگاه به طور موقت تغییر می‌کند اما با همت صنعتگران فولاد و هدایت وزارت صمت، بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند. این بازگشت را مدیون کسانی هستیم که شبانه‌روز پای کار ایستادند.

وی با بیان اینکه فولاد پس از میعانات گازی بزرگ‌ترین منبع ارزی بین‌المللی کشور است و تأثیرگذاری بالایی دارد، تاکید کرد: با رفع ناترازی‌ها، فولاد به اهداف سند ۱۴۰۴ نزدیک‌تر خواهد شد.

۷۰۰ همت تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک به هدف نرسید

وزیر صمت به تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ همت تسهیلات دی ماه سال گذشته برای این بنگاه‌ها به تصویب دولت رسید و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد.

اتابک افزود: بانک‌ها اما بیشتر به شرکت‌های بزرگ پرداخت کردند. با استخراج داده‌ها مشخص شد پرداختی‌ها حتی بیش از تکلیف بوده اما به هدف اصابت نکرده است زیرا به بنگاه‌های بزرگ تخصیص یافته بود.

وی اضافه کرد: توافق شد حدود ۴۰۰ همت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با ممنوعیت پرداخت به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یابد. لیست صنعتگران اصفهان باید تا پایان هفته به وزارت صمت برسد تا مشمول شوند.

مشکل تامین مالی را انکار نمی‌کنیم

اتابک تصریح کرد: مشکل تأمین مالی وجود دارد و انکار نمی‌کنیم. روش‌های جدیدی مانند اوراق، سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل تخلیه گمرک‌ها در ماه‌های سخت اخیر به کار گرفته شده تا صنعتگران روی پا بمانند. دولت چهاردهم با فشارهایی مواجه بوده که با هیچ دولت دیگری قابل قیاس نیست.

اختیارات به استان ها تفویض شده است

وزیر صمت با اشاره به پیشنهادهای مربوط به شهرک‌های صنعتی گفت: پیشنهادات اجرایی بوده و امروز شاهد بازسازی کارخانجات هستیم. تلاش می‌کنیم اختیارات بیشتری گرفته شود و از محل رسوب پول زمین‌ها در بانک صنعت و معدن به صنعتگران وام داده شود تا راه‌اندازی واحدهای متوسط تسهیل گردد.

اتابک افزود: اختیاراتی که قانوناً قابل تفویض باشد، تفویض خواهیم کرد. برخی ادارات کل از اختیارات تفویض‌شده استفاده کامل نمی‌کنند. استان اصفهان همواره بیشترین ارتباط را با وزارتخانه داشته و نگاه ویژه‌ای به آن وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: ایران با پایمردی نیروهای مسلح و مردم، جایگاه رفیع‌تری در دنیا پیدا کرده است.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: پس از عبور از مشکلات، اعمال تحریم دشوارتر خواهد شد و با پتانسیل‌های موجود، شرایط اقتصادی بسیار بهتر می‌شود. دولت تمام تلاش خود را برای حفظ معیشت مردم و ارتقای وضعیت صنعتگران به کار خواهد گرفت.