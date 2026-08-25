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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

دومین دوره آزمون زبان msrt مهر ماه برگزار می‌شود

دومین دوره آزمون زبان msrt مهر ماه برگزار می‌شود

طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، آزمون زبان msrt روز جمعه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، آزمون زبان msrt روز جمعه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام در این دوره آزمون زبان msrt در حوزه هایی که دارای ظرفیت خالی هستند، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه نهم شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

گفتنی است؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.

کد مطلب 6927053
زهرا سیفی

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