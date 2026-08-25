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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

نرخ مصالحه در پرونده‌های حل اختلاف خوزستان به ۴۰ درصد رسید

نرخ مصالحه در پرونده‌های حل اختلاف خوزستان به ۴۰ درصد رسید

اهواز - رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اعلام کرد: با تلاش صلح‌یاران و بزرگان عشایر، نرخ مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان در مردادماه به ۴۰ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: دستیابی به این رقم را حاصل تلاش شبانه‌روزی اعضا، قضات، داوران، صلح‌یاران و متنفذان طوایف دانست.

وی با قدردانی از همراهی اصحاب پرونده در انتخاب مسیر گفتگو و تفاهم اظهار کرد: مصالحه، کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای حل اختلافات و بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به خانواده‌ها و جامعه به شمار می‌رود.

بر اساس آمار عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف خوزستان، در مردادماه سال جاری تعداد ۶ هزار و ۶۵۶ فقره پرونده با پیگیری فعالان عرصه صلح و سازش با مصالحه مختومه شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بیان کرد: توسعه فرهنگ مدارا و اصلاح ذات‌البین، از اولویت‌های بنیادین این نهاد است و تعامل نزدیک با بزرگان و مصلحان محلی نقش چشمگیری در کاهش مراجعات قضایی دارد.

کد مطلب 6927049

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