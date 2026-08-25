به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: دستیابی به این رقم را حاصل تلاش شبانهروزی اعضا، قضات، داوران، صلحیاران و متنفذان طوایف دانست.
وی با قدردانی از همراهی اصحاب پرونده در انتخاب مسیر گفتگو و تفاهم اظهار کرد: مصالحه، کوتاهترین و مطمئنترین راه برای حل اختلافات و بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به خانوادهها و جامعه به شمار میرود.
بر اساس آمار عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف خوزستان، در مردادماه سال جاری تعداد ۶ هزار و ۶۵۶ فقره پرونده با پیگیری فعالان عرصه صلح و سازش با مصالحه مختومه شده است.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بیان کرد: توسعه فرهنگ مدارا و اصلاح ذاتالبین، از اولویتهای بنیادین این نهاد است و تعامل نزدیک با بزرگان و مصلحان محلی نقش چشمگیری در کاهش مراجعات قضایی دارد.
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