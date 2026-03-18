۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۵۹

شهادت لاریجانی و سلیمانی اراده ملت ایران را استوارتر می‌کند

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در بیانیه‌ای تاکید کردند: شهادت قهرمانانی، چون لاریجانی و سلیمانی اراده ملت ایران را برای به زانو درآوردن دشمن قوی‌تر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه مشترک آمده است:

«ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) شهادت پرافتخار دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین توسط رژیم تروریست صهیونیستی با هدایت آمریکای جنایتکار را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی مقام عظمای ولایت و فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی و خانواده شهیدان والامقام، ملت عزیز و بسیجیان قهرمان، تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

شهید بزرگوار دکتر علی لاریجانی و مجاهد خستگی ناپذیر سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی عمر خود را در خدمت صادقانه به کشور و ملت قهرمان وقف کردند و سرانجام به دست شقی‌ترین دشمنان خدا و قرآن و ایران عزیز شهید و جان خود را تقدیم نمودند و به قله رستگاری رسیدند.

شهادت قهرمانانی، چون شهید دکتر علی لاریجانی و سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی اراده ملت سلحشور ایران را برای به زانو درآوردن دشمن قوی‌تر خواهد نمود.»

